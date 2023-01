Jannat Zubair et son frère Ayaan font une apparition élégante à l’aéroport ; les internautes se déchaînent [Check Shocking Comments]

Jannat Zubair Rehmani, candidate et finaliste de Khatron Ke Khiladi 12, est la dernière à avoir fait face à des commentaires méchants sur les réseaux sociaux. L’actrice et son jeune frère Ayaan ont été vus aujourd’hui à l’aéroport. Elle était vêtue d’une robe rose oignon alors qu’il portait un short et un t-shirt. Comme nous le savons, les deux étaient récemment partis pour la Omra à La Mecque. C’était son premier voyage dans la Ville Sainte. Dernièrement, même Shah Rukh Khan était là pour la Omra. Jannat Zubair, qui avait publié des photos de son voyage sur son compte de médias sociaux, les a maintenant supprimées. Les photos ont fait le tour des médias.

Eh bien, Jannat Zubair et son frère Ayaan ont été vus aujourd’hui à l’aéroport. Les internautes les ont appelés pour leur choix de tenues. Les gens disaient qu’ils n’étaient pas convenablement habillés. Maintenant, il est possible qu’ils soient revenus de l’époque de la Omra, car leur voyage a pris du temps. Les internautes ont fait des commentaires vraiment désagréables sur leurs vêtements en les claquant. Jetez un œil aux commentaires choquants lancés à la jeune actrice et à son frère.

Les célébrités sont devenues les cibles les plus faciles de la pêche à la traîne en Inde. Ils étaient nombreux à se moquer de la nouvelle coiffure de l’actrice. Jannat Zubair est vue avec une frange comme Lisa et Nora Fatehi de Blackpink. Jannat Zubair fait une percée dans l’industrie cinématographique punjabi avec le film Kulche Chhole. Sa performance sur Khatron Ke Khiladi 12 a laissé tout le monde impressionné et comment.

Son frère Ayaan est également une star de la télévision. Il a réalisé de nombreuses séries. Jannat Zubair compte plus de 45 millions de followers sur Instagram. Elle est connue pour ses bobines Instagram et TikTok. Le genre de commentaires qu’elle a est choquant. On se demande ce qui ne va pas sur les réseaux sociaux.