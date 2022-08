Jannat Zubair de Khatron Ke Khiladi 12 s’ouvre sur sa politique de non-baiser à l’écran; dit: ‘Je ne pense pas que ce serait…’

Jannat Zubair est assez populaire sur toutes les plateformes. Elle n’est pas seulement une influenceuse des médias sociaux, elle est aussi une actrice. Elle faisait partie d’un spectacle appelé Tu Aashiqui. Cependant, l’actrice avait alors fait la une des journaux à l’époque, car les parents avaient imposé une politique interdisant les baisers à l’écran. Il y avait une scène romantique dans la série qui l’obligeait à s’embrasser et elle n’a pas accepté de le faire. Ce sont ses parents qui avaient annoncé cette politique et c’était partout sur Internet. Après des années, la politique reste toujours la même. Dans une récente interview, Jannat Zubair qui est maintenant un participant de Khatron Ke Khiladi 12 a parlé de la même chose.

Dans une récente interview, l’actrice a déclaré que son refus de baiser à l’écran ne mène nulle part et qu’elle continuera à le suivre pour toujours. Elle a également mentionné que c’est la raison pour laquelle elle ne se concentre pas beaucoup sur les projets OTT. Dans une interview avec IndianExpress.com, elle a déclaré : “Cela a été la politique et il en sera ainsi pour la vie. Si ce n’était pas un plan bien pensé, je ne pense pas qu’il aurait fait la une des journaux. C’est aussi la raison pour laquelle je ne me concentre pas du tout sur l’OTT”.

Jannat Zubair compte désormais plus de 43 millions de fans sur Instagram. Elle est l’un des visages les plus populaires de l’industrie de la télévision. Elle est actuellement vue dans Khatron Ke Khiladi 12. Elle serait parmi les cinq meilleurs concurrents de l’émission basée sur les cascades animée par Rohit Shetty. Reste à savoir si elle remportera l’émission ou non. Eh bien, elle a sûrement bien performé dans toutes les cascades. La finale de Khatron Ke Khiladi 12 va bientôt avoir lieu. Elle va maintenant également être vue dans un film punjabi appelé Kulche Chole.