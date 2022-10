Jannat Zubair, Avneet Kaur et d’autres jeunes actrices de télévision et leur valeur nette

Bigg Boss 16 a une étoile dans Archana Gautam. L’actrice qui est également une travailleuse politique s’est divertie sans effort à la maison. Elle a volé la vedette ce soir avec sa plaisanterie avec Bigg Boss. Archana Gautam a flirté avec Bigg Boss. La dame a obtenu ses kadookaas pour faire des koftas à l’intérieur de la maison, et a également gagné des chocolats noirs. Elle est sur une lancée. Mais ce qui a été intéressant, c’est la façon dont elle s’est révoltée contre la capitainerie de Shiv Thakare. Priyanka Chahar Choudhary et elle sont contre lui en disant qu’il est un leader partial. Shiv Thakare ne le prend pas facilement et décide de faire de sa vie un enfer.

Les fans de Bigg Boss 16 voient un finaliste dans Archana Gautam. Son amitié avec Priyanka Chahar Choudhary gagne également les cœurs. Jetez un œil aux tweets ci-dessous…

Tu es sérieux ? Je détestais tellement Archana à la première impression, mais maintenant je l’aime juste comme elle divertit tout le monde ? La première impression ne devrait pas être la dernière impression dans ce cas ?? Anaaya (@__notyourztype) 20 octobre 2022

J’ai remarqué cela aussi à plusieurs reprises. Il sourit et essaie d’être raisonnable avec tout le monde mais se moque d’Archana surtout la semaine après que Salman l’ait félicitée. Tous les gangs non télévisés ont commencé à la détester parce qu’ils s’attendaient le moins à ce qu’elle soit si populaire Archana ka SillBatta (@i_amm_right) 20 octobre 2022

En fait, j’aime aussi beaucoup regarder Ankit interagir avec Archana. Il a été gentil avec toutes les filles sauf Manya et vous pouvez voir qu’il n’aime vraiment que quelques filles à part Pri. L’un d’eux est Archana. Misa (@MisaTalks_) 20 octobre 2022

SK devrait souligner les choses qui ont été dites pour le visage et l’âge d’archana ! C’est aussi une femme.. ce n’est pas parce qu’elle ne réagit pas beaucoup que vous en avez le droit ! Stan et shiv #BiggBoss16 #ArchanaGautam #BBQueenPryyanka #PriyankaChaharChoudhary prii avec des faits vrais (@ShineTeja) 20 octobre 2022

Les téléspectateurs voient comment MC Stan et Shiv Thakare font des commentaires désobligeants pour son apparence et son âge. Elle n’a pas beaucoup réagi sur le même sujet. Cette semaine a été riche en événements pour la dame.