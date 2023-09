Jann Wenner de Rolling Stone critiqué pour ses propos sur les rockeuses noires : NPR

basculer la légende Evan Agostini/Evan Agostini/Invision/AP

Jann Wenner, le fondateur de Rolling Stone magazine, est critiqué pour avoir déclaré que les musiciens noirs et féminins n’étaient pas suffisamment « articulés » pour être inclus dans son nouveau livre, qui présente sept interviews avec des icônes masculines blanches du rock’n’roll.

Le tollé suscité par les commentaires de Wenner a incité le célèbre journaliste musical à présenter des excuses et il a également été expulsé du conseil d’administration de la Fondation Rock & Roll Hall of Fame.

« Dans mon entretien avec le New York Times, j’ai fait des commentaires qui ont diminué les contributions, le génie et l’impact des artistes noirs et féminins et je m’excuse sincèrement pour ces remarques », a déclaré Wenner samedi soir dans un communiqué par l’intermédiaire de son éditeur, Little, Brown and Company. — L’Associated Press a rapporté.

« Je comprends totalement la nature incendiaire et les mots mal choisis, je m’excuse profondément et j’en accepte les conséquences », a-t-il ajouté.

Le tumulte a commencé vendredi lorsque le Times a publié son entretien avec Wenner, qui faisait la promotion son prochain livre, Les maîtres.

Le volume de 368 pages contient des entretiens avec des musiciens tels que Bob Dylan, John Lennon, Bruce Springsteen et d’autres. Il convient de noter que les sept sujets interrogés sont des hommes blancs.

Le journaliste David Marchese a demandé à Wenner pourquoi aucune femme ou rockeuse noire aussi célèbre – comme Janis Joplin ou Stevie Wonder – n’avait été retenue.

Wenner a déclaré que les hommes qu’il avait interviewés étaient « une sorte de philosophes du rock » et qu’aucune musicienne n’était « aussi éloquente sur ce niveau intellectuel » que les hommes.

« Ce n’est pas qu’ils soient inarticulés, cependant, allez avoir une conversation approfondie avec Grace Slick ou Janis Joplin. S’il vous plaît, soyez mon invité », a déclaré Wenner. « Tu sais, Joni [Mitchell] n’était pas un philosophe du rock’n’roll. À mon avis, elle n’a pas satisfait à ce critère. Ni par son travail, ni par les autres interviews qu’elle a faites. »

Wenner a également rejeté les artistes noirs, affirmant qu’il avait une idée de la façon dont ils parleraient en écoutant leur musique et en lisant des interviews avec eux.

« Des artistes noirs, vous savez, Stevie Wonder, génie, n’est-ce pas ? Je suppose que lorsque vous utilisez un mot aussi large que « maîtres », la faute est d’utiliser ce mot. Peut-être Marvin Gaye ou Curtis Mayfield ? Je veux dire, ils l’ont juste fait. Je ne peux pas m’exprimer à ce niveau », a-t-il déclaré.

Wenner a défendu la sélection des personnes interviewées comme étant « intuitives » et des musiciens qui « l’intéressaient », et a suggéré qu’il aurait dû inclure des artistes féminins et noirs pour apaiser les critiques.

« Vous savez, juste pour des raisons de relations publiques, j’aurais peut-être dû trouver un artiste noir et une femme à inclure ici qui ne répondaient pas aux mêmes normes historiques, juste pour éviter ce genre de critique. Ce que je comprends. J’ai eu la chance de le faire », a-t-il déclaré. « Peut-être que je suis démodé et que je m’en fous [expletive] ou peu importe. Rétrospectivement, j’aurais aimé pouvoir interviewer Marvin Gaye. Peut-être que c’était lui. Peut-être qu’Otis Redding, s’il avait vécu, aurait été ce type. »

Dans une brève déclaration dimanche, un porte-parole du Rock & Roll Hall of Fame a déclaré que Wenner avait été démis du conseil d’administration de la Rock & Roll Hall of Fame Foundation.

Fondé en 1967, Rolling Stone s’est fait connaître grâce à ses couvertures visuellement saisissantes, son journalisme d’investigation et ses longues interviews avec les meilleurs musiciens.

Wenner Media, l’ancienne société mère de Rolling Stone, a vendu une participation majoritaire dans le magazine à Penske Media en 2017.