Janitor anéantit 20 ans de recherche « révolutionnaire »

Un congélateur de laboratoire émettait un bip « ennuyeux », alors le nettoyeur l’a éteint

Un nettoyeur détruit par inadvertance pendant plus de 20 ans de « révolutionnaire » recherche en éteignant un congélateur de laboratoire dans une université américaine qui émettait une « ennuyeux » son d’alarme, il a été réclamé dans un procès.

Le dossier juridique indique que le concierge, qui n’est pas poursuivi dans le cadre du procès, a tenté d’arrêter le bip répétitif en éteignant le congélateur alors qu’il travaillait sur le site en 2020. Il réclame des dommages-intérêts de plus d’un million de dollars à l’employeur du nettoyeur. , Daigle Cleaning Systems Inc., qui, selon le Rensselaer Polytechnic Institute dans le nord de l’État de New York, n’a pas formé adéquatement l’entrepreneur.

« [The] défendeur, par et par le biais de sa surveillance et de son contrôle négligents, négligents et/ou imprudents [the janitor]a causé des dommages à certaines structures cellulaires, échantillons et/ou recherches dans le laboratoire », prétend l’université.

La combinaison indique également que les échantillons sensibles contenus dans le congélateur devaient être conservés à des températures précises et qu’une alarme avait commencé à retentir pour informer le personnel d’une petite fluctuation. Les scientifiques ont déterminé que le changement infime de température n’était pas suffisant pour affecter les échantillons.

Le personnel de l’Université a identifié que le congélateur nécessitait une attention le ou vers le 14 septembre 2020, selon le procès, et a laissé une note informant le personnel d’entretien que le fabricant du congélateur arriverait pour effectuer des réparations.

« Ce congélateur émet des bips car il est en réparation, » une note laissée par le congélateur lire, selon le costume. « Veuillez ne pas le déplacer ni le débrancher. Aucun nettoyage requis dans cette zone. Vous pouvez appuyer sur le bouton d’alarme/test muet pendant 5 à 10 secondes si vous souhaitez couper le son.

Le 17 septembre, en réponse à ce qu’il appellera plus tard « alarmes ennuyeuses », le concierge a supposé à tort que les disjoncteurs qui alimentaient le congélateur en électricité étaient éteints et que c’était la source de l’alarme. Cependant, il a ensuite, sans le savoir, commuté les disjoncteurs de « marche » à « arrêt », a-t-on affirmé.

Le lendemain, les chercheurs ont découvert que le congélateur avait été éteint et que sa température était passée d’environ -80 C à -32 C, ce qui avait « compromis, détruit et rendu irrécupérable… plus de vingt ans de recherche », selon le procès.

Les travaux menés par l’équipe de recherche étaient centrés sur la capture et la conversion des rayons solaires en énergie utilisable.