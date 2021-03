La mère d’Amy Winehouse doit partager les souvenirs de sa fille afin que le monde puisse voir la «vraie Amy» derrière le personnage vedette.

Janis Winehouse, 66 ans, est absente des hommages télévisés et cinématographiques à la chanteuse depuis son décès en 2011 à l’âge de 27 ans.

Mais elle s’ouvre à un documentaire de la BBC pour coïncider avec le 10e anniversaire de la mort d’Amy.

Janis a déclaré: «Je ne pense pas que le monde connaissait la vraie Amy, celle que j’ai élevée et j’attends avec impatience l’occasion d’offrir une compréhension de ses racines et un aperçu plus profond de la vraie Amy.







La BBC a déclaré que son apparition dans le documentaire était en partie motivée par la sclérose en plaques, qui peut entraîner des pertes de mémoire et raccourcir l’espérance de vie.

Le film – intitulé Amy Winehouse: 10 ans après – montrera également des archives inédites de la famille du chanteur.

Amy, dont les chansons comprenaient Valerie, Rehab et Back to Black, est morte d’un empoisonnement à l’alcool.







Le Londonien avait également été un consommateur de drogue et avait une vie amoureuse mouvementée.

La BBC a déclaré: «Janis vit avec la sclérose en plaques qui menace de la dépouiller de ses souvenirs d’Amy …

« Le film sera un récit puissant et sensible de l’un des talents musicaux les plus appréciés de Grande-Bretagne, offrant une nouvelle interprétation féminine de sa vie, de ses amours et de son héritage. »







Le producteur exécutif Dov Freedman a déclaré: «Amy était une icône de la musique et nous ne pourrions pas être plus fiers d’aider les plus proches d’Amy à récupérer son histoire.»

Les rédacteurs en chef Max Gogarty et Rachel Davies ont déclaré: «Tout en célébrant son génie musical et en présentant des performances inouïes, il offrira également une réinterprétation du récit dominant autour de son ascension et de sa chute, raconté par ses proches. Dans le passé, une grande partie de la conversation a été faite par les amants d’Amy et son père Mitch.

Un film britannique de 2015 intitulé Amy a remporté l’Oscar du meilleur documentaire, mais il a été fortement critiqué par Mitch et d’autres proches.

