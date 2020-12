La famille de Greef – son père, sa mère et son frère aîné – a été créditée pour avoir sauvé plus de 320 des quelque 800 aviateurs alliés qui ont survécu à l’abattage au-dessus de la Belgique.

A chaque pas, Mme de Greef risquait d’être capturée, voire exécutée par la Gestapo, destin qui est arrivé à nombre de ses camarades belges, dont 250 morts dans les camps de concentration nazis.

Lors de ses voyages à travers la France vers les Pyrénées et l’Espagne, elle était souvent assistée par des guérilleros locaux de la Résistance française. Elle était considérée comme l’un des derniers membres de la « Comet Line », le réseau clandestin de résistance belge mis en place en 1941 par l’infirmière belge Andrée « Dédée » de Jongh, 24 ans, pour maintenir les aviateurs alliés en sécurité à travers les lignes nazies. apporter. Espagne et finalement en Grande-Bretagne.

Mme de Greef, 95 ans, est décédée le 7 novembre dans la maison de retraite de Bruxelles où elle avait passé la dernière décennie. La société française Les Amis du Réseau Comète (Friends of the Comet Network, ou Line) a annoncé le décès, mais n’a donné aucune cause.

À 19 ans, elle avait effectué plus de 30 voyages périlleux en train, tramway, vélo ou à pied de la France à la frontière espagnole, avec des aviateurs alliés «sous son aile». Elle prétendait souvent être leur fille ou leur sœur.

Avant de se lancer dans leur voyage de vie ou de mort, elle enseignait aux pilotes, tous porteurs de faux passeports que son père et son frère avaient falsifiés, des réponses de base en français ou en allemand lorsqu’ils étaient interrogés. Elle a dit aux pilotes américains de ne jamais jongler avec le changement dans leurs poches, ce que les Européens font rarement, de ne jamais mâcher de chewing-gum et d’éviter toujours une promenade balancée et d’agir plutôt comme quelqu’un dont le pays est occupé militairement.

Après avoir escorté de petits groupes de pilotes jusqu’à la dernière « maison sûre » de France, sous les contreforts des Pyrénées qui traversent la frontière franco-espagnole, elle a souvent fait de la randonnée ou du vélo avec eux pour rencontrer des guides de montagne basques qui les emmenaient. une randonnée exténuante de plusieurs jours à travers les montagnes, évitant d’abord les nazis occupants en France et plus tard la police paramilitaire espagnole.

Bien que le dictateur espagnol de l’époque, le général Francisco Franco, se soit déclaré rusé dans la guerre pour sa préservation de soi, il était un extrême droite qui admirait beaucoup Hitler. De nombreux soldats alliés, chefs de la résistance française ou gauchistes français ont été jetés dans des camps de prisonniers lorsqu’ils ont été surpris en train d’entrer en Espagne.

Les pilotes qui ont été conduits en toute sécurité à travers les Pyrénées par des guides basques, qui connaissaient le terrain depuis longtemps avec de la contrebande, ont ensuite été récupérés par des agents de l’agence britannique de renseignement de guerre MI9, créée spécifiquement pour secourir les pilotes. Les agents ont ensuite donné l’abri diplomatique militaire à l’ambassade britannique à Madrid avant d’être emmenés au sud de Gibraltar, une colonie britannique, pour des vols de retour vers la Grande-Bretagne et, pour les Américains, vers les États-Unis.

L’un des aviateurs britanniques qui ont sauvé Mme de Greef était le Sgt. Bob Frost, un mitrailleur arrière dont le bombardier Wellington a été abattu par des canons anti-aériens en 1942 lors d’une attaque visant la ville industrielle allemande d’Essen.

Frost et son équipage ont sauté avec un parachute et il a atterri dans un champ à Kapellen, en Belgique, où un fermier local lui a offert un abri et a reçu un message à la résistance locale pour l’aider. Un agent de la Comet Line l’a fait passer clandestinement à Paris où, à sa grande horreur, il a été transmis à Mme. De Greef.

Elle avait déjà de faux papiers pour lui, lui a dit de se taire, de sourire et de la laisser parler s’ils étaient approchés par des Allemands. Elle a rejoint trois autres aviateurs et ils ont pris le train de Paris à Saint-Jean-de-Luz dans le Pays basque du sud-ouest de la France.

Frost a plus tard traversé les Pyrénées, jusqu’à Gibraltar, et finalement de retour dans son escadre en Angleterre.

Janine Lambertine Marie Angèle de Greef est née à Bruxelles le 25 septembre 1925, fils de Fernand de Greef, un homme d’affaires multilingue, et de son épouse, l’ancienne Elvire Berlémont, journaliste au journal L’Indépendance Belge.

Lorsque les troupes hitlériennes sont entrées en Belgique, Janine, son frère aîné Frederick (Freddie), ses parents et sa grand-mère ont fui en convoi avec des amis et des voisins et se sont installés à Anglet, une ville de l’océan Atlantique à l’extrême sud-ouest de la France. Elle était également en grande partie une ville franco-basque et était située à la lisière nord des Pyrénées, deux faits qui s’avéreraient cruciaux pour la famille dans les années à venir.

La famille avait initialement prévu de naviguer du sud de la France vers les États-Unis, mais une fois à Anglet, ils ont choisi de rester et de résister aux nazis.

La mère de Janine, connue dans le réseau uniquement sous le nom de tante Go (tante Go), a mis en place une chaîne de « refuges » autour d’Anglet où les pilotes alliés pourraient être cachés jusqu’à ce que les agents de la Comet Line puissent les mettre en relation avec des guides de montagne basques pour continuer le long voyage. faire. , promenade difficile à travers les Pyrénées vers l’Espagne.

Albert Johnson, un citoyen anglais qui avait travaillé pour la famille de Greef avant la guerre, est resté avec eux à Anglet et est devenu un membre important de la Comet Line, connu en français comme le Réseau Comète et en néerlandais et flamand de la de Greefs. comme De Komeetlijn.

Alors que la Comet Line était de plus en plus « brûlée » en 1944 – identifiée par la Gestapo – les parents de Janine l’ont amenée avec Freddie en Angleterre via Gibraltar, tandis que les parents eux-mêmes sont restés et ont survécu, grâce aux débarquements alliés en Normandie en juin et à la retraite progressive des Allemands. . À la fin de la guerre, Janine et Freddie sont retournés à Bruxelles pour retrouver leurs parents.

Mme de Greef a reçu la Médaille du roi britannique pour le courage dans la cause de la liberté, une récompense pour les citoyens non britanniques, la médaille américaine de la liberté et des prix belges et français pour son travail de résistance. Sa citation pour la Médaille du Roi était: « Dans tout son travail pour la cause alliée, Mademoiselle Janine de Greef s’est avérée être une aide très courageuse, loyale et patriotique. »

Elle ne s’est jamais mariée et n’avait pas de famille immédiate; Freddie est décédé en 1969.

Après la guerre, Mme de Greef a travaillé pour l’ambassade britannique à Bruxelles et a souvent été invitée en Grande-Bretagne pour des commémorations de la résistance.

Se rendant compte qu’il avait parlé anglais, un cadeau dangereux, toutes les évasions sont restées silencieuses pendant quelques secondes. Mais Mme de Greef a fourni une distraction et a désamorcé la situation.