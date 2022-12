Janine Butcher exposée dans l’épisode explosif de Noël d’EastEnders

PERSONNE n’échappe jamais à la vérité à Albert Square et Janine Butcher ne fait pas exception.

Les mensonges du méchant d’EastEnders sont ENFIN révélés dans un épisode de Noël à couper le souffle.

Bbc

Les mensonges de Janine Butcher la rattrapent[/caption]

Bbc

Jada Lennox revient à Albert Square pour une révélation explosive[/caption]

Bbc

Mick se battra-t-il pour Linda une fois qu’il aura tout appris ?[/caption]

Elle est peut-être l’une des méchantes les plus anciennes et les plus expérimentées de Walford, mais Janine n’a jamais pu échapper aux conséquences de ses actes.

Pendant des mois, la bombe blonde interprétée par l’actrice sortante Charlie Brooks a comploté contre Linda Carter (Kellie Bright) pour garder son partenaire Mick à ses côtés.

Malheureusement pour elle, il n’y aura pas assez d’intrigues pour qu’elle déroute Shirley Carter (Linda Henry).

À venir le matin de Noël, Shirley est déterminée à exposer Janine pour qui elle est vraiment, mais doit encore bien assembler deux et deux.

La femme dure de Walford se rend au Vic aux côtés de Linda pour faire la paix avec Mick (Danny Dyer).

Mais Janine est prise de panique lorsque Jada Lennox (Kelsey Calladine-Smith) fait son retour et qu’elle est déterminée à l’éloigner de Linda.

Elle a un tour dans sa manche et étourdit Linda et Shirley en les invitant au déjeuner de Noël – mais il y a un choc encore plus grand qui l’attend.

Autour de la table pour le déjeuner, Shirley continue d’essayer d’exposer Janine jusqu’à ce qu’une dispute vicieuse s’ensuive.

Janine garde la tête haute et continue d’ignorer toutes les accusations de Shirley, mais sa fille Scarlett Moon (Tabitha Byron) entre.

Les secrets et les mensonges sortent tous au grand jour et The Vic est pris d’assaut tandis que le monde de Mick s’effondre autour de lui.

NOUVELLES DES ESTENDERS Tout ce que vous devez savoir sur Eastenders Nouveau, départ et retour du casting d’Eastenders

Pouvez-vous visiter l’ensemble Eastenders?

Tous les derniers spoilers d’Eastenders

Le blog en direct du spoiler du savon du soleil

Les meilleurs morceaux d’Eastenders au fil des ans

Le propriétaire du pub est obligé de faire face à une dure réalité de sa vie – que va-t-il faire ?

Les fans du programme basé à Londres ont été préparés pour Noël car il sera connu comme le dernier jour de Mick Carter à Walford.

Il a été révélé que l’acteur Danny Dyer quittait la série après avoir fait ses débuts en 2013.

La star du feuilleton a filmé ses dernières scènes il y a des semaines, semblant sauter à la mort apparente de son personnage.

Son départ sera suivi du propre départ de Janine Butcher car Charlie Brooks a également pris la décision de quitter à nouveau Albert Square.

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi.

Bbc

Shirley Carter est déterminée à exposer Janine[/caption]

Bbc

Mais comment Mick va-t-il réagir ?[/caption]