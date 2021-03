Janice McLaughlin est née le 13 février 1942 à Pittsburgh de Paul et Mary (Schaub) McLaughlin et y a grandi. Elle est diplômée du lycée en 1960 et a fréquenté St.Mary of the Springs College à Columbus, Ohio, pendant un an, puis est entrée à la Maryknoll Sisters Congregation à Maryknoll, NY, près du village de Hudson River d’Ossining, au nord de New York.

Ses écrits avaient été publiés dans des revues obscures, mais son emprisonnement a attiré une large attention; le Vatican, les Nations Unies et le Département d’État se sont prononcés en son nom. Le jour où elle a été expulsée du pays et a traversé le tarmac jusqu’à l’avion qui l’emmènerait hors de Rhodésie, un groupe d’environ 50 Rhodésiens noirs et blancs, dont beaucoup étaient des prêtres et des nonnes, s’est réuni à l’aéroport, l’a acclamée. et a chanté l’hymne nationaliste noir, «God Bless Africa».

En tant qu’attaché de presse pour le Commission catholique pour la justice et la paix, un groupe de laïcs et de membres du clergé qui s’opposaient au gouvernement, sœur McLaughlin a contribué à dénoncer les violations des droits de l’homme à travers le pays. Celles-ci comprenaient la torture systématique des Noirs dans les zones rurales et le tir sur des civils innocents, y compris le clergé. Elle a également écrit au sujet de la réinstallation forcée de près de 600 000 citoyens noirs, qui avaient été détenus dans des camps fortement gardés dans des conditions surpeuplées sans installations sanitaires et nourriture adéquates.

