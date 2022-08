Janice Longone, chroniqueuse de l’histoire culinaire américaine, est décédée

ANN ARBOR, Michigan (AP) – Janice Bluestein Longone, à qui l’on attribue la collecte de milliers d’articles relatant l’histoire culinaire des États-Unis, notamment des livres de cuisine, des menus, des publicités et des journaux, est décédée à 89 ans.

Longone est décédé mercredi, selon Nie Family Funeral Home à Ann Arbor. La cause et le lieu du décès n’ont pas été annoncés.

La collection de Longone a formé les archives culinaires Janice Bluestein Longone à l’Université du Michigan à Ann Arbor, où son mari, Daniel T. Longone, était professeur de chimie.

Longone a déclaré qu’elle pensait que la collection montrait comment l’agriculture et les pratiques culinaires américaines définissaient les coutumes et traditions régionales. Sa collection comprenait des livres de cuisine des années 1800 et du début des années 1900 appelés «livres de cuisine caritatifs» qui étaient vendus comme collectes de fonds et livres de cuisine d’immigrants.

“Notre espoir est que nous avons rassemblé des matériaux qui offrent aux chercheurs un accès à une nouvelle façon de voir l’histoire américaine”, a-t-elle déclaré dans un article de 2010 de l’Université du Michigan. “Cela pourrait être de repenser le rôle des femmes, qui publiaient il y a plus de 150 ans des livres de cuisine caritatifs, qui reflétaient souvent les problèmes urgents de l’époque, ou simplement l’impact de la réfrigération sur les goûts et les modes de vie américains.”

La collection comprenait les premiers livres de cuisine américains, comme un imprimé en 1796, un publié par une femme afro-américaine en 1866 et un livre de cuisine juive publié en Amérique en 1871, selon l’université.

Les activités de Longone en tant qu’historienne de la cuisine comprenaient le fait d’être membre fondateur de l’American Institute of Wine and Food, un auteur d’entrées pour “The Oxford Companion to Food” et d’animer l’émission de radio publique nationale “Adventures in Gastronomy” dans les années 1970.

