L’accusatrice de BILL Cosby, Janice Dickinson, a été « dégoûtée » en apprenant la nouvelle de la sortie de prison de Cosby, l’avocat de Dickinson affirmant que sa libération est un « coup de pied dans le ventre » pour les survivants.

Dickinson, 66 ans, a été vue en train de marcher dans le centre-ville de Los Angeles quelques instants après avoir appris la libération de Cosby, vue tenant son téléphone dans ce qui semblait être de la déception et de la frustration.

Janice Dickinson était « dégoûtée » que Cosby soit libéré de prison Crédit : BackGrid

Cosby a été libéré après que la Cour suprême de Pennsylvanie a déclaré qu’il avait coopéré avec les procureurs Crédit : Splash

L’avocate du mannequin, Lisa Bloom, a déclaré que Dickinson et deux autres accusateurs qu’elle représente étaient sous le choc maintenant que Cosby était libéré.

« Les trois accusateurs de Bill Cosby que je représente et je suis dégoûté qu’il soit un homme libre aujourd’hui. Il n’est pas libéré parce qu’il est innocent », a-t-elle déclaré.

« Il est libéré parce qu’un procureur lui a promis il y a des années qu’il ne serait pas traduit en justice, sans même avoir conclu un accord pour qu’il fasse du temps », a-t-elle poursuivi.

« Je n’oublierai jamais la décision courageuse de ma cliente Janice Dickinson de témoigner en tant que témoin de » mauvais actes antérieurs « dans le procès pénal de Cosby en 2018 », a ajouté Bloom à propos de son client.

Dickinson a témoigné que Cosby l’avait agressée quand elle avait 27 ans Crédit : BackGrid

Cosby s’était assis avec les procureurs pour des entretiens en échange de ne pas être inculpé Crédit : Splash

Bloom faisait référence au témoignage de Dickinson en 2018 dans lequel elle détaillait comment Cosby l’avait agressée en 1982 à Lake Tahoe alors qu’elle avait 27 ans.

« Elle savait que cela pourrait être utilisé contre elle dans son affaire civile », a déclaré Bloom. « Nous avons décidé que nous ne nous en souciions pas. Le faire condamner pénalement était essentiel. »

Bloom a ajouté que ses clients et victime, Andrea Constand, qui ont accusé Cosby d’agression et de viol étaient « si dignes, si fortes, répondant à toutes les questions humiliantes ».

« La condamnation », a poursuivi Bloom. « Nous ne pouvions pas y croire : la justice, un tout petit peu, enfin. Et maintenant ça : un coup de pied dans le ventre aux victimes et à leurs défenseurs. »

« Chaque jour, je me bats pour les victimes d’agressions sexuelles et je dois leur faire part de l’horrible vérité : le système favorise toujours massivement les riches et les puissants », a-t-elle déclaré.

« Vous avez besoin d’un niveau surhumain de force et de courage », a poursuivi Bloom. « Heureusement, de nombreuses victimes l’ont. Toutes les autres victimes de Cosby, il est temps de se manifester. »

Cosby a fait le signe de la paix alors qu’il rentrait de prison Crédit : Splash

L’avocat de Dickinson a qualifié la libération de Cosby de « coup de pied dans le ventre » Crédit : BackGrid

Les commentaires de Bloom interviennent après que la Cour suprême de Pennsylvanie a décidé de libérer Cosby de prison.

Il n’avait purgé que trois ans de sa peine de 10 ans pour agression sexuelle.

L’ancien acteur de 83 ans a été vu mercredi remerciant le tribunal pour sa décision et brandissant un signe de paix alors qu’il rentrait de prison.

Il a été reconnu coupable d’avoir agressé sexuellement et drogué Constand dans sa propriété de Pennsylvanie en 2004, alors que Constand avait 19 ans et qu’il en avait 66.

« Sa robe s’est ouverte… il sentait le cigare et l’espresso et son odeur corporelle. Voici America’s Dad sur moi », a déclaré Constand. « Un homme marié et heureux avec cinq enfants, sur moi. »

L’affaire de 2018 a vu des dizaines de femmes l’accuser d’agression sexuelle, mais seule Constand a été retenue car d’autres étaient en dehors du délai de prescription, notamment Chelan Lasha, Janice Baker Kinney, Dickinson, Lise-Lotte Lublin et Heidi Thomas.

L’acteur a été libéré parce qu’un ancien procureur a juré qu’il éviterait d’être accusé d’avoir attaqué Constand s’il l’interviewait sous serment dans une affaire civile qu’elle avait déposée contre lui.