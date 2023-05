Janice Dickinson rompt le silence après avoir quitté I’m A Celeb alors que la tombée de la nuit dramatique qui l’a laissée à l’hôpital est révélée

JANICE Dickinson a fait une déclaration bizarre après avoir été forcée de quitter I’m A Celeb.

Comme The Sun l’a révélé hier soir, le mannequin américain – qui a divisé le camp ces derniers jours – s’est blessé en allant aux toilettes dans la nuit.

ITV a maintenant révélé que ses camarades de camp entendraient les nouvelles de ce qui s’était passé dans I’m A Celeb de lundi soir.

Janice a été vue par l’équipe médicale de l’émission dans le camp avant d’être emmenée dans un hôpital local en Afrique du Sud pour d’autres tests.

Les producteurs ont décidé qu’il valait mieux que Janice ne retourne pas au camp mais plutôt se repose et quitte le programme.

S’exprimant lors de son entretien de sortie avec l’émission, elle a donné une réponse inattendue lorsqu’on lui a demandé comment elle allait.

Janice a répondu en chanson : « J’ai été une marionnette, un pauvre, un pirate, un poète, un pion et un roi. J’ai connu des hauts et des bas et je sais une chose.

Elle a ajouté: « Si vous avez remarqué dans l’émission, si quelqu’un me posait des questions, je leur répondrais simplement en chanson. »

La star a poursuivi en disant qu’elle avait « vu la gloire » au camp après être revenue au spectacle pour un deuxième passage.

Janice a expliqué : « Dans l’ensemble, mon expérience au camp a été une transformation.

« Je sens qu’une épiphanie m’est venue après avoir mangé cet essai alimentaire. Que j’étais capable de le faire pour les autres au lieu de le faire pour moi.

« Je ne le faisais pas pour : ‘Janice gagne un procès.’ C’était vraiment pour mettre de la nourriture sur la table pour les autres camarades de camp.

« C’est pourquoi j’ai enfin pu voir la gloire de ces épreuves. »

Bien qu’elle soit accusée d’avoir semé le trouble dans le camp, Janice a insisté sur le fait que ses co-stars la regardaient avec une « véritable affection ».

Lorsqu’on lui a demandé avec qui elle s’était le plus liée, Janice a répondu: « d’abord Jordan, puis je pense que je me suis lié avec Gillian parce qu’elle n’arrêtait pas de venir vers mon lit et de me dire qu’elle m’aimait.

« Au bout d’un moment, il suffit de baisser la garde. Elle était très gentille.

«Je l’ai trouvée très convaincante, même lorsqu’elle divulguait le fait qu’elle avait introduit toute cette contrebande dans sa culotte de grand-mère. Je veux dire, pouvez-vous imaginer?

« Elle portait trois paires de culottes de grand-mère distinctes qui ont raté les vérifications que nous avons subies pour entrer. C’est une femme très intelligente et ingénieuse !

« Et puis je me suis lié avec Myleene. Chaque jour, elle était comme ma fille, elle disait « Allez Jan, laisse-moi te coiffer ».

« Sans prétention. J’ai rencontré la vraie Myleene Klass qui est une femme confortable, merveilleuse et terre-à-terre.

« J’ai rencontré la pure Myleene qui est amicale, très généreuse et très généreuse. »

Janice a expliqué ce qui s’est passé lors de sa chute à The Sun’s TV Mag.

Elle a déclaré: «Je me sentais très mal à l’aise parce que le feu de camp s’était éteint et qu’il faisait aussi noir que possible. Alors j’ai pensé : ‘D’accord, je vais me rendre chez le idiot de mémoire.’

« J’ai fait quelques pas et j’ai trébuché, volant à plat sur mon visage – des cheveux sur tout le front, mon nez était en sang et tout mon menton était entaillé.

«Le sang jaillissait de toutes ces zones, et il y avait de la terre et des pierres incrustées dans mon visage à la suite de la chute.

« Tout ce que je pouvais ressentir, c’était une douleur intense à la tête – de un à dix, c’était environ un neuf – et j’étais juste allongé là, en gémissant. C’était un accident bizarre qui s’est produit si vite.

