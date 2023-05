Les fans de I’M A Celeb verront ce soir le moment dramatique où Janice Dickinson disparaît du camp.

La star laisse une lettre à ses co-stars après avoir été retirée de la série après avoir subi une mauvaise chute sur le plateau de la série.

Il fait l’éloge du camp et comprend une fouille effrontée à Joe Swash – disant à l’acteur: « Je suis toujours fâché contre toi. »

La blague fait référence à des mots croisés que le couple a échangés la nuit avant son départ inattendu du camp.

Ce soir, les téléspectateurs de I’m A Celeb verront Helen Flanagan lire le « Bush bulletin » de Janice.

La lettre – qui qualifie les célébrités d’« animaux » – se lit comme suit : « Chers camarades de camp bien-aimés.

« Jamais de ma vie je n’ai vécu une expérience aussi extraordinaire avec vous tous, les animaux.

« Vous êtes les nouvelles meilleures amies, les amours de ma vie et vous me manquerez jusqu’à ce que je vous revoie.

« Bisous à vous tous, je vous aime et vous me manquez. Je t’embrasse, Janice.

Elle a ajouté: « PS Joe, je suis toujours fâché contre toi et je ne m’en remettrai jamais. Blague. Tout l’amour.

Helen a été parmi les premières à parler du départ de l’ancien mannequin, en disant: « Je pense que Janice va vraiment nous manquer. »

Joe a ajouté: « Janice et moi nous entendons comme une maison en feu. Nous avons eu un moment hier où nous avons eu des mots légers. C’est vraiment triste que ça se soit terminé sur cette note.

L’hommage de Fatima était moins complet, l’olympienne disant simplement: « Ravie qu’elle s’entende bien, triste qu’elle ne revienne pas. »

Le Sun a révélé que Janice avait été forcée de quitter le camp I’m A Celeb dans une interview avec TV Mag.

Elle a déclaré: «Au milieu d’une nuit, je me suis réveillée parce que je devais aller chez le mannequin.

«Je me sentais très mal à l’aise parce que le feu de camp s’était éteint et qu’il faisait aussi noir que possible. Alors j’ai pensé : ‘D’accord, je vais me rendre chez le idiot de mémoire.’

« J’ai fait quelques pas et j’ai trébuché, volant à plat sur mon visage – des cheveux sur tout le front, mon nez était en sang et tout mon menton était entaillé.

« Le sang jaillissait de toutes ces zones, et il y avait de la terre et des pierres incrustées dans mon visage à cause de la chute. »

I’m A Celeb South Africa revient sur ITV1 et ITVX ce soir à 21h

