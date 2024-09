Jani Master, chef du chorégraphe de Tollywood Jana Sena accusé d’agression sexuelle

Le chorégraphe Jani Master – dont le vrai nom est Shaik Jani Basha et qui travaille principalement dans les industries cinématographiques télougou et tamoul – a été accusé de harcèlement sexuel par une employée de 21 ans.

La police de Rayadurgam, dans le Telangana, a déposé un FIR « zéro », ou un premier rapport d’information, sur la base d’une plainte déposée par la femme qui a déclaré que Jani Master, qui a également travaillé dans des films kannada et hindi, a été agressée à plusieurs reprises, dont une fois dans un hôtel de Mumbai.

La police tente de contacter la femme pour enregistrer une déclaration détaillée, mais elle est « injoignable » pour le moment, a déclaré l’inspecteur en chef Krishna Reddy aux journalistes mardi après-midi.

Selon la femme, elle a rencontré Master lors d’un événement en 2017. Deux ans plus tard, il lui a proposé un emploi d’assistante chorégraphe, qu’elle a accepté. L’agression sexuelle présumée a eu lieu après cela – dans un hôtel où Master, elle et d’autres danseurs séjournaient pendant un spectacle à Mumbai.

Dans sa plainte, elle a déclaré que Jani Master et deux autres assistants masculins s’étaient rendus à Mumbai.

La femme a déclaré qu’elle aurait normalement dû être accompagnée par sa mère, mais que cette fois-ci, elle ne l’avait pas été, car les billets n’étaient pas disponibles. Elle a également affirmé que Master l’avait menacée si elle parlait à quelqu’un de l’agression et avait continué à la harceler pendant les séances de tournage.

Selon la plainte, il l’aurait même forcée à se convertir à sa religion et à « l’épouser ».

Au cours des mois suivants, son maître la convoquait apparemment fréquemment dans sa cabine et l’agressait sexuellement, menaçant à chaque fois de ruiner sa carrière si elle n’obtempérait pas.

La femme a également affirmé que le Maître se présentait chez elle certains soirs et qu’à une occasion, sa femme (il était déjà marié) et le Maître avaient fait irruption dans sa chambre et l’avaient giflée.

Pendant ce temps, agissant rapidement pour éviter les réactions politiques, le parti Jana Sena de l’acteur-politicien Pawan Kalyan (un membre de l’alliance dirigée par le BJP au centre) a ordonné à Master de rester à l’écart de ses événements.

Master, membre du Jana Sena, a déclaré aux médias locaux qu’il n’avait pas été expulsé et qu’il n’avait aucun problème avec les instructions de la direction du parti.

Jana Sena, le parti au pouvoir dans l’Andhra Pradesh, a décidé de tenir Jani Master à l’écart des activités du parti. Le parti a pris cette décision lundi après qu’une plainte a été déposée contre Jani Master à Hyderabad, a rapporté l’agence de presse IANS.

V. Ajay Kumar, responsable de la gestion des conflits au Jana Sena, a déclaré dans un communiqué que la décision entrerait en vigueur immédiatement.

Cette accusation survient dans un contexte de bouleversements dans le secteur cinématographique du Kerala après la publication d’un rapport d’un comité judiciaire partiellement expurgé qui a déclenché une avalanche d’accusations d’agression sexuelle contre des acteurs et des cinéastes de renom. Cette liste comprend M. Mukesh – un député du CPIM, le parti au pouvoir au Kerala.

Des acteurs et réalisateurs célèbres comme Nivin Pauly, Jayasurya, Mukesh et Siddique sont tous accusés de multiples agressions et/ou viols et font l’objet d’une enquête menée par une équipe spéciale de police mise en place par le gouvernement du Kerala. Ils ont tous nié ces accusations et les ont qualifiées de « sans fondement ».

LIRE | Au milieu de la vague #MeToo, l’acteur affirme qu’il « m’a préparée comme esclave sexuelle »

Les accusations qui secouent l’industrie cinématographique du Kerala, appelée Mollywood, incluent des histoires choquantes, comme celle de l’actrice Sowmya qui a déclaré avoir été « préparée comme esclave sexuelle » par un réalisateur du Tamil Nadu. Elles ont également donné lieu à une lutte politique acharnée entre le CPIM et l’opposition.

LIRE | « Je parlerai à Sonia Gandhi » : la dirigeante expulsée du Kerala sur « Casting Couch »

Et ce n’est pas seulement l’industrie cinématographique du Kerala qui est sous le feu des projecteurs : le Congrès a été attaqué après que l’une des dirigeantes de l’État, Simi Bell John, a parlé d’un « casting canapé » dans les rangs du parti. Cette affirmation a été démentie et Mme John a été expulsée pour « collusion avec des rivaux politiques ».