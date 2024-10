Jani Hakanpaa fait un pas vers la maison sur la ligne bleue des Maple Leafs

Recevez les dernières nouvelles de Terry Koshan directement dans votre boîte de réception S’inscrire Maple Leafs de Toronto/Twitter

Contenu de l’article BRACEBRIDGE — Alors que l’autobus des Maple Leafs arrivait à Muskoka lundi après-midi, Jani Hakanpaa a eu une pensée.

Contenu de l’article « C’est comme à la maison », a déclaré le natif de Finlande. « Les arbres, bien sûr. De retour chez nous, il n’y a probablement pas autant de rochers que de lacs. Nous sommes entrés dans le sauna hier et avons sauté dans le lac et retour. J’adore ça, c’est tellement bon pour le corps et l’esprit. « Ça a été quelques jours vraiment amusants ici. » Ce n’est pas seulement loin de la glace lors de l’évasion des Leafs qu’Hakanpaa a trouvé du réconfort. Nous nous excusons, mais cette vidéo n’a pas pu se charger. Lire la vidéo Mercredi matin, pour la première fois depuis qu’il a passé l’été à se remettre d’une blessure au genou avant de finalement signer avec les Leafs le 11 septembre, Hakanpaa a rejoint ses coéquipiers pour un entraînement complet. Celui-ci s’est déroulé devant environ 800 écoliers alors que les Leafs s’entraînaient au nouveau centre communautaire Muskoka Lumber avant de retourner à Toronto, où ils se prépareront pour leurs deux derniers matchs préparatoires.

Contenu de l’article Un match aller-retour contre les Red Wings de Détroit – à Détroit jeudi et à Toronto samedi – conclut le calendrier de pré-saison des Leafs. L’alignement de la soirée d’ouverture doit être communiqué à la Ligue nationale de hockey d’ici 17 heures le 7 octobre. « Cela a pris beaucoup de temps, c’est sûr, et j’ai fait beaucoup de travail pour arriver ici », a déclaré Hakanpaa à propos de son retour à une pleine participation. « C’était très amusant d’être avec les gars là-bas. » À quelle distance Hakanpaa est-il de faire ses débuts en jeu avec Toronto ? Il y a eu des spéculations selon lesquelles les Leafs placeraient le joueur de 32 ans sur la liste des blessés à long terme pour débuter la saison régulière, qui débutera le 9 octobre à Montréal contre les Canadiens. Hakanpaa n’a pas joué un seul match depuis le 16 mars avec les Stars de Dallas.

Contenu de l’article « Nous travaillons au jour le jour en ce moment, en essayant de faire tout ce que nous pouvons et, espérons-le, le plus tôt possible », a déclaré Hakanpaa. « J’ai l’impression que chaque jour je fais un petit pas en avant et que nous sommes sur une bonne voie ici. Nous voulons simplement continuer à faire cela. Le moment venu, nous serons prêts à partir. Naturellement, Hakanpaa, 6 pieds 7 pouces et 222 livres, s’est démarqué. Les Leafs voulaient Hakanpaa et ont été patients alors qu’il se remettait de sa blessure au cours de l’été, en partie à cause de sa capacité à être efficace lorsque l’équipe est en désavantage numérique. Bien que son retour ne soit pas imminent, il a pris quelques répétitions en désavantage numérique. « Vous voyez sa taille et sa longueur, il n’est même pas encore prêt, mais il tue les jeux avec sa portée », a déclaré l’entraîneur Craig Berube. « Il est difficile de jouer contre lui. Il est physique, il joue fort autour de notre filet et son jeu est assez simple.

Contenu de l'article L'attaquant Connor Dewar a également participé à l'entraînement, dont la majorité a été consacrée aux exercices des équipes spéciales, pour la première fois alors qu'il se remet d'une opération à l'épaule au printemps. Les attaquants John Tavares et Calle Jarnkrok, qui soignent des affections mineures, étaient des participants à part entière. RIRE AVEC GREBENKIN Le but du déplacement des Leafs vers le nord pendant quelques jours était, en grande partie, de mieux se connaître. À en juger par le son, l'attaquant recrue russe de 21 ans Nikita Grebenkin a fait forte impression lors du séjour des Leafs au complexe Windermere House, sur le lac Rosseau.

Contenu de l’article « Grebenkin est un gars drôle », a déclaré Berube. « C’est tout un personnage, ce gamin. Il a un bel avenir dans cette ligue. Il est proche. Il m’a impressionné, rien que par son jeu. « Un gars assez drôle. J’ai vraiment apprécié d’être avec lui. Mitch Marner était d’accord. « C’est un peu des deux (des répliques et des blagues) », a déclaré Marner. « Et puis de temps en temps, il doit lancer le traducteur sur son téléphone. Il a tenu le coup toute la semaine. C’était très amusant d’être avec lui. « Un gars hilarant. J’ai vraiment appris l’anglais rapidement. FEUILLES LÂCHES Le capitaine Auston Matthews à propos de sa collaboration avec le nouvel entraîneur adjoint Marc Savard : « Il est extrêmement bavard, mais je pense dans le bon sens. Il veut avoir une idée de ce qui se passe, qu’il s’agisse d’un avantage numérique ou d’un match à cinq contre cinq. Il a eu une sacrée carrière et c’est un esprit de hockey très intelligent. La partie communication a été vraiment essentielle. … L’attaquant Connor Dewar a également participé à l’entraînement – ​​dont la majorité a été consacrée aux exercices des équipes spéciales – pour la première fois alors qu’il revient d’une opération à l’épaule au printemps. « C’est agréable d’être de retour avec le groupe et d’avoir des représentants dans le nouveau système avec les nouveaux entraîneurs », a déclaré Dewar. « L’épaule se sent bien. » Environ une semaine après la fin de la saison des Leafs, Dewar a subi une opération à l’épaule pour réparer un labrum déchiré. « C’est arrivé plus tôt dans l’année, une chose à laquelle beaucoup de gars jouent, mais le mien est arrivé au point où il a fallu s’en occuper. » … Les attaquants John Tavares et Calle Jarnkrok, qui soignent des affections mineures, étaient des participants à part entière. «Ils vont bien, ils vont tous bien», a déclaré Bérubé. [email protected] X : @koshtorontosun

