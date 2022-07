Janhvi Kapoor vient en soutien à l’acteur, l’appelle “la liberté artistique”

Ranveer Singh fait la une des journaux depuis qu’il est devenu nu pour une séance photo dans un magazine. Ses photos sont devenues virales, les internautes ont commencé à le critiquer sur les réseaux sociaux. Les stars de Bollywood ont exprimé leur opinion sur sa séance photo controversée.

Après qu’Alia Bhatt, Vidya Balan et d’autres célébrités de Bollywood soient venues soutenir l’acteur Ranveer Singh qui a courtisé la controverse après avoir posé nu pour une couverture de magazine et partagé des photos sur les réseaux sociaux, l’acteur Janhvi Kapoor a apporté son soutien à l’acteur. Janhvi, s’adressant aux médias lors du lancement de Reliance Digital à Delhi vendredi, a déclaré: “Je pense que c’est la liberté artistique et je ne pense pas que quiconque devrait être analysé pour la liberté artistique.”

Pour les non-initiés, un FIR a été enregistré contre Singh sur une plainte déposée au poste de police de Chembur. Selon certaines informations, l’affaire a été déposée après avoir reçu la plainte d’un responsable de l’ONG qui avait allégué que l’acteur avait blessé les sentiments des femmes avec ses photos nues.





Les images de la séance photo de Ranveer pour Paper Magazine ont été mises en ligne le 21 juillet. Sur les images, Ranveer est vu sans vêtements. Sur l’une des images, il a été vu allongé sur un tapis, nu, recréant la célèbre photographie de Burt Reynold.

La police de Mumbai a déposé le FIR en vertu de diverses sections du code pénal indien comme 292 (vente de livres obscènes, etc.), 293 (vente d’objets obscènes à des jeunes), 509 (mot, geste ou acte destiné à insulter la pudeur d’un femme) et les dispositions de la loi sur les technologies de l’information.

Janhvi Kapoor, tout en parlant de son prochain film “Good luck Jerry”, qui est sorti sur Hotstar plus tôt dans la journée, a déclaré : “J’ai bon espoir de faire un film. C’était très amusant. J’en ai un très bon souvenir et finalement c’est ` C’est comme si je donnais la cerise au public et j’espère que vous allez adorer la cerise et avec un cœur ouvert donner une opportunité.”

“C’est une photo simple et charmante que nous avons faite dans l’espoir que vous l’aimiez et que vous riiez et que vous viviez une expérience passionnante”, a-t-elle ajouté. (Avec les entrées de l’ANI)