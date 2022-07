Janhvi Kapoor vend un appartement de luxe à Juhu à Rajkummar Rao, co-vedette de Roohi Afza, dans le cadre d’une transaction immobilière époustouflante

Les offres immobilières de Bollywood font toujours l’actualité. En 2020, Janhvi Kapoor a acheté une maison à Juhu d’une valeur de Rs 39 crores. La nouvelle est devenue virale et comment. Eh bien, elle a prouvé qu’elle était un véritable investisseur intelligent car elle a maintenant vendu cette même maison pour un bénéfice de 4,87 crores de roupies. Le 7 décembre 2020, Janhvi Kapoor a acheté le triplex. Il était réparti aux 14e, 15e et 16e étages du bâtiment Araya de Juhu. L’appartement est situé dans la société Hatkesh au sein du programme JVPD. Nous savons que c’est une localité célèbre car des stars comme Ekta Kapoor, Anil Kapoor et d’autres vivent à proximité.

L’actrice a vendu l’appartement à Rajkummar Rao et Patralekha Misra Paul. Comme nous le savons, Rajkummar Rao et elle ont travaillé ensemble à Roohi-Afza. Ils ont acheté l’appartement pour un énorme Rs 43,87 crores. L’acteur vivait auparavant dans une jolie maison tentaculaire en banlieue. Cet appartement sera sa cinquième maison à Mumbai. L’ancien appartement de Rajkummar Rao a également été présenté dans Asian Paints. L’acteur a mis en sac de nombreux projets au cours des deux dernières années et peut désormais s’offrir une maison plus grande. Patralekha a également travaillé dans l’espace OTT.

Les derniers mois ont vu beaucoup d’achats de célébrités. Ranveer Singh et Deepika Padukone viennent d’acheter une maison d’une valeur de Rs 119 crore dans le bâtiment Resham à Bandra. Ils seront les nouveaux voisins de Shah Rukh Khan et de Salman Khan. Karan Kundrra a également acheté une maison d’une valeur de Rs 20 crores dans la zone Bandra Reclamation de Mumbai. Amitabh Bachchan, Sunny Leone et Aanand L Raai sont rentrés chez eux dans le bâtiment Atlantis d’Andheri.

Le film Good Luck Jerry de Janhvi Kapoor est arrivé sur Disney + Hotstar. Le film met également en vedette Deepak Dobriyal. Janhvi Kapoor vient de terminer un programme de Bawaal en Europe. Le film met également en vedette Varun Dhawan.