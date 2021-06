Janhvi Kapoor twerks sur ‘Temperature’ dans une nouvelle vidéo, Arjun Kapoor réagit

Boney Kapoor et la fille du défunt acteur Sridevi, Janhvi Kapoor est une danseuse incroyable et le monde le sait. L’acteur montre parfois ses talents de danseuse sur ses réseaux sociaux. Récemment, Janhvi a partagé une vidéo hilarante où elle peut être vue en train de twerker et de faire un tour de ferroutage à son ami.

Dans la vidéo, vêtue d’une robe noire dos nu, Janhvi commence par twerker à la température de Sean Paul alors que le «gang Aksa» danse autour d’elle. Elle rejoint alors ses amis. Dans un autre plan, Janhvi danse avec ses pantoufles à la main tandis qu’un de ses amis frappe le haut-parleur comme un dhol. L’actrice de « Dhadak » fait également faire un tour à l’un de ses amis et éclate de rire en le faisant. L’actrice a définitivement passé un moment de gala avec ses meilleures amies.

En partageant la vidéo, elle a écrit: « Le gang d’Aksa est de retour mademoiselle @mahnaz_kotwal. »

Peu de temps après avoir partagé la vidéo, le frère Janhvi, Arjun Kapoor, a eu une réaction amusante. S’adressant à la section des commentaires, il a écrit: « Ummm, cela nécessite un dîner complet séparé pour discuter. »

La fille de Neena Gupta et créatrice de mode Masaba Gupta a également réagi à la vidéo. « Je meurs @vaishnavpraveen @amaker7 », a-t-elle écrit avec un emoji riant. Elle l’a bientôt suivi avec, « Et @spacemuffin27 quelle discussion avez-vous. » L’entraîneur de Janhvi, Namrata Purohit, a commenté : « Alors c’est ce que j’ai raté ! J’adore ça » tandis que son oncle Sanjay Kapoor a écrit « Génial » avec un tas d’émojis.

Le fan de l’acteur a également pris en compte les commentaires et a félicité Janhvi pour ses talents de danseuse. « Votre danse OMGGG », a écrit un utilisateur tandis qu’un autre a commenté, « Qu’est-ce que BEAUTYYYY en noir ?! »

En avril, Janhvi a fait étalage de ses superbes talents de danseuse dans une vidéo qu’on peut voir en train de groover sur « Up » de Cardi B avec son entraîneur. « Manquant l’étape Filmfare donc le bord de la piscine devra faire pour l’instant #FilmfareOnReels », a-t-elle légendé son message.

Côté travail, l’actrice a été vue pour la dernière fois dans la comédie d’horreur « Roohi » aux côtés de Rajkummar Rao et Varun Sharma et a « Good Luck Jerry » et « Dostana 2 » dans son chaton. Pendant ce temps, Boney Kapoor est prêt à faire ses débuts d’acteur dans le prochain film de Luv Ranjan.