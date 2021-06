Janhvi Kapoor tue dans un bikini mandarine, pose au milieu de la nature

Les divas de Bollywood affichent souvent leur corps de bikini et le portent sans effort comme un patron. Plusieurs acteurs partagent souvent leur look bikini sur des pages de réseaux sociaux qui deviennent virales sur Internet en un rien de temps. Lors de la Journée mondiale de l’environnement (5 juin), Janhvi Kapoor avait consulté sa page Instagram et partagé une photo portant un tankini de couleur mandarine avec une chemise orange déboutonnée par-dessus. Elle a posé au milieu de la verdure en s’allongeant et en profitant de la beauté de la nature.

Janhvi a sous-titré son message en déclarant: « Puissions-nous commencer à marcher légèrement sur cette terre comme le font les autres créatures. Puissions-nous reconnaître que notre environnement est la seule chose que nous partageons tous. »

En trois ans, Janhvi est devenu l’un des acteurs adorés de Gen-Next à Bollywood. Plus tôt lors d’une interaction avec Elle India, on a demandé à l’acteur ce qui l’attirait dans l’industrie.

Ce à quoi elle a dit: « Je voulais juste expérimenter ce que c’est que de pouvoir créer quelque chose de beau. Il n’a jamais été question de plaisir et de glamour parce qu’honnêtement, c’est quelque chose que j’ai vu de près. Ma mère se prépare , aller à des événements, côtoyer les médias… J’étais plus intéressé à voir ces performances brillantes et à ressentir le besoin d’expérimenter et de créer quelque chose comme ça. »

À propos de ses projets, Janhvi a déclaré au magazine : « Je pense que beaucoup de gens me regardent à travers cette lentille de fille vulnérable, docile, sensible et innocente (probablement à cause des films que j’ai fait). Je veux contester cela. Je reçois enthousiaste à l’idée de faire les choses différemment, et j’aime voir jusqu’où je peux me dépasser. »