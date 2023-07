Janhvi Kapoor trollée pour avoir prétendument édité ses photos, les internautes disent « l’éditeur ne gusse me iski… »

Janhvi Kapoor a récemment partagé une série de photos et s’est fait troller pour les avoir éditées.

L’actrice de Bollywood Janhvi Kapoor, samedi, a publié ses photos sur les réseaux sociaux dans lesquelles elle a été vue portant une robe à fleurs. Cependant, ce qui a attiré l’attention de tout le monde, c’est que la photo a été modifiée.

Les utilisateurs des médias sociaux ont trollé l’actrice pour avoir édité ses photos. L’un d’eux a écrit: « Photoshop assez fort sur la deuxième photo lol. » Le deuxième a dit, « itna laakhon ka chirurgie kiya Uske baad bhi édition bhi krna pada classique nepoturd ! » Le troisième a dit: «Pourquoi la deuxième photo est-elle éditée Jahanvi? Votre main droite, le côté du canapé… tout est plié ! Avez-vous encore besoin d’être parfait après toutes les séances d’entraînement et les chirurgies ? »

Le quatrième a dit: « Photoshop a mal tourné. » Le cinquième a dit : « Le pire Photoshop de tous les temps… » Le sixième a dit : « La jambe du canapé sur la deuxième photo a une courbe tout aussi bonne. La septième personne a écrit: « 2 rupy wali édition. » Le huitième a dit: « Dunia fake hai dosto, aap apni body me khud rhe hamesha, ye actrice dunia bhar ki chirurgie esthétique ke baad bhi Photoshop krke apni body aur patla dikha rhi hai. »

La personne de la nuit a commenté: « Hmmm, la deuxième photo est mal éditée, c’est de la merde. » Le 10e a dit : « Kon kon yaha sofa dekhne aaya hai.

Côté travail, Janhvi Kapoor sera ensuite aperçu à Bawaal aux côtés de Varun Dhawan. Bawaal, réalisé par Nitesh Tiwari, a été produit par Sajid Nadiadwala et Ashiwini Iyer Tiwari. Le teaser et la bande-annonce du film ont suscité la curiosité et suscité un certain engouement, car le drame romantique comprend également des images liées à la Seconde Guerre mondiale et à l’Holocauste. Le directeur Nitesh Tiwari a répondu à ces préoccupations, affirmant avoir traité tous ces aspects avec respect. Le film sort sur Prime Video le 21 juillet.