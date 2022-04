Janhvi Kapoor sur le fait d’avoir été brutalement trollé, dit qu’elle est « déconcertée par les doubles standards »

Janhvi Kapoor, la fille aînée de feu la célèbre actrice Sridevi, a fait ses débuts d’actrice avec Ishaan Khatter dans Dhadak de Karan Johar. Janhvi est très active sur les sites de médias sociaux, en plus de son dévouement à sa carrière. Elle récompense fréquemment ses abonnés avec des messages magnifiques et amusants.

Janhvi, comme d’autres célébrités, a été la cible de trolling en ligne. Elle a récemment longuement parlé de la façon dont elle gère la pêche à la traîne continue sur les réseaux sociaux, disant à Filmfare que ce n’est pas une grande préoccupation pour elle.

Elle a déclaré: «Je suis devenue de plus en plus indifférente à cela. Mais maintes et maintes fois, je pense que je suis toujours un peu surpris et surpris par les doubles standards parfois. Et à quel point certaines personnes peuvent être amères, mais encore une fois, ce n’est pas grave.

Tout en parlant de ses frères et sœurs dans la même interview, elle a déclaré qu’elle pensait que le fait d’avoir Arjun Bhaiyya et Anshula Didi dans leur vie les avait rendues plus confiantes et plus fortes. Elle se sent plus saine, faute d’une meilleure description. Elle et Khushi ont finalement été rejoints par deux frères et sœurs supplémentaires. Elle ne connaît personne d’autre qui puisse prétendre cela, et elle pense qu’elle est extraordinairement chanceuse et que les choses ne peuvent pas s’améliorer beaucoup.

Pour les non-initiés, Janhvi était formée pour son rôle dans ‘Mr. Et Mme Mahi’ du batteur indien Dinesh Karthik, également visible sur les photos de l’actrice. L’actrice de « Dhadak » joue une joueuse de cricket dans le film et consacre beaucoup de temps à l’entraînement pour améliorer ses tirs et sa position.

Lisez aussi: Janhvi Kapoor se fait brutalement troller pour avoir porté une combinaison dos nu, les internautes l’appellent « sasti Kylie Jenner »

En novembre 2021, Karan Johar avait annoncé le prochain film de Janhvi, M. et Mme Mahi, sur ses réseaux sociaux avec la note qui disait « Un rêve, poursuivi par deux cœurs. Présentant #MrAndMrsMahi, réalisé par Sharan Sharma qui est de retour avec un autre qui réchauffe le cœur histoire à raconter avec sa touche de magie ! Avec Rajkummar Rao & Janhvi Kapoor, un partenariat à attendre avec impatience. Rendez-vous sur le terrain alias les cinémas le 7 octobre 2022. »