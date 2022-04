Janhvi Kapoor s’ouvre sur l’obtention de deux autres frères et sœurs Arjun Kapoor, Anshula Kapoor à «un stade ultérieur de la vie»

L’actrice de Bollywood Janhvi Kapoor s’est ouverte sur le changement que son frère Arjun Kapoor et sa sœur Anshula ont apporté après la mort de sa mère Sridevi. Arjun et Anshula ont soutenu Janhvi Kapoor et Khushi Kapoor après avoir perdu leur mère.

Pour les non-initiés, Arjun et Anshula sont les enfants de Boney Kapoor issus de son premier mariage avec Mona Shourie, tandis que Sridevi et Boney ont accueilli ensemble Khushi et Janhvi. En 2018, Sridevi a perdu la vie après quoi Janhvi, Khushi et Boney Kapoor ont tous été brisés.

Les quatre Janvhi, Anshula, Arjun et Khushi se rencontraient rarement auparavant, cependant, ils ont maintenant un lien fort et continuent de se rencontrer. Tout en parlant de la même chose dans une interview avec Filmfare, Janhvi Kapoor a déclaré: «Je pense que le fait d’avoir Arjun Bhaiyya et Anshula Didi dans notre vie nous a rendus plus sûrs et plus forts. Faute d’un meilleur mot, je me sens plus sain. Plus tard dans la vie, nous avons eu deux autres frères et sœurs. Je ne sais pas qui d’autre peut dire ça et je pense que je suis extrêmement chanceux et ça ne va pas mieux que ça.

Lire aussi : Sara Ali Khan, Janhvi Kapoor à Mouni Roy : les actrices qui ont fait monter la température en tenue de plage sexy

En parlant de son père Boney Kapoor, l’actrice a déclaré : « Je pense que c’est nouveau pour papa mais honnêtement, il est devenu plus un ami pour nous qu’autre chose et je pense que notre relation est devenue plus honnête et transparente. Je ne sais pas, je pense que c’est un écosystème très fonctionnel, du moins c’est ce que je ressens par rapport à ma relation avec mon père. Je pense que nous quatre avons chacun avec lui des relations individuelles très différentes. J’aime que moi et lui nous sentions comme une équipe et j’aime qu’il soit mon meilleur ami.

Côté travail, Janhvi Kapoor apparaîtra bientôt dans Good Luck Jerry, tandis que sa sœur Khushi fera ses débuts avec Archie de Zoya Akhtar.