Janhvi Kapoor sort-il à nouveau avec Shikhar Pahariya ? Une vidéo virale suscite des rumeurs

Oui, Janhvi Kapoor et Shikhar Pahariya ont été vus ensemble. Samedi, ils se sont tous les deux rendus à un événement à Delhi. Dans la vidéo, le couple présumé souriait. Les fans se sont demandé s’ils sortaient ensemble après que leurs vidéos et photos soient apparues en ligne. Un compte de paparazzo a publié une vidéo de Janhvi et Shikhar de l’événement sur Instagram.

Janhvi a choisi une robe bustier beige pour la vidéo. Elle a ajouté un pardessus assorti comme accessoire et portait des talons. Ses cheveux ont été laissés lâches. Shikhar portait une veste brillante. Dans la vidéo, ils ont tous deux été entendus en train de converser avec quelqu’un. Tout en parlant, Janhvi a gardé un sourire sur son visage, tandis que Shikhar riait de temps en temps.

Janhvi a partagé samedi des images Instagram d’elle-même vêtue uniquement de noir. Aux Grazia Young Fashion Awards 2022, elle a enfilé une robe noire.

Shikhar et Janhvi ont récemment passé des vacances aux Maldives. Janhvi a partagé un certain nombre de photos de son temps sur la plage, au soleil et sous la lune pendant qu’elle était aux Maldives. Il a été rapporté qu’elle était avec son ex-petit ami Shikhar.

L’ancien ministre en chef du Maharashtra, Sushilkumar Shinde, a un petit-fils nommé Shikhar Pahariya. Il serait sorti avec Janhvi Kapoor dans le passé, mais les deux ont finalement rompu. Leur relation supposée a été presque confirmée par le cinéaste Karan Johar dans son émission de chat, Koffee With Karan 7.

La fois suivante, Janhvi apparaîtra avec Varun Dhawan à Bawaal. Le film devrait sortir en 2023. De plus, elle travaille sur M. et Mme Mahi avec Rajkummar Rao. Dans le film, elle jouera un joueur de cricket.