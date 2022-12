Janhvi Kapoor sort-elle à nouveau avec son ex Shikhar Pahariya ? La vidéo du duo devient virale en ligne, suscitant à nouveau des rumeurs [Watch]

Janhvi Kapoor est l’une des sensations les plus chaudes du pays. Le Mil L’actrice a récemment fait la une des journaux pour ses rumeurs de rencontres. Il y a quelques jours, la publication Instagram de Janhvi Kapoor était liée à son ex-Chikhar Pahariya. La rumeur disait que les deux étaient en vacances aux Maldives. Et maintenant, ils ont été aperçus ensemble lors d’un événement et ont de nouveau déclenché des rumeurs de rencontres.

Janhvi Kapoor est-elle de retour avec son ex Shikhar Pahariya ?

Janhvi Kapoor, étant l’enfant star le plus chaud du quartier, fait souvent la une des journaux dans Entertainment News. Et sa vie personnelle, c’est-à-dire sa vie amoureuse, fait toujours l’actualité. Dernièrement, Janhvi est liée à Shikhar Pahariya, qui serait son ex-petit ami. Les derniers messages de l’actrice ont de nouveau déclenché des rumeurs de rencontres. Elle a déjà été liée à Orhan Awatramani. Mais maintenant, Janhvi est à nouveau lié à Shikhar. Leur vidéo devient désormais virale.

Janhvi Kapoor et Shikhar Pahariya se lient

Un clip vidéo de Janhvi Kapoor devient viral en ligne. Elle est vue avec Shikhar Pahariya. C’est une vidéo d’un événement, selon les rapports. Alors que Janhvi est vu dans une tenue nue, Shikhar est vu dans une veste blingy. La courte vidéo devient virale partout.

Regardez la vidéo de Janhvi-Shikhar ici :

Qui est Shikhar Pahariya ?

Selon un rapport d’Etimes, Shikhar Pahariya est le petit-fils de l’ancien ministre en chef du Maharashtra Sushilkumar Shinde. Janhvi est sorti avec Shikhar dans le passé, rapporte l’État. Ils se sont apparemment séparés et Janhvi a ensuite été lié à Akshat Ranjan également. Dans l’un des épisodes de Koffee With Karan, Karan Johar a demandé à Janhvi et Sara Ali Khan s’ils sortaient avec deux frères. Les internautes les ont liés à Shikhar et Veer Pahariya.

Côté travail, Janhvi a Bawaal avec Varun Dhawan et Mr et Mrs Mahi avec Rajkumar Rao.