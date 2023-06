Janhvi Kapoor-Sonam Kapoor donne des buts à sa sœur à Londres, la photo devient virale

Samedi, Rhea Kapoor a publié une adorable photo de Sonam Kapoor et Janhvi Kapoor donnant des buts à sa sœur. Les sœurs Kapoor ont l’air si adorables sur les photos qu’on peut les voir rire ensemble tout en mangeant dans un café à Londres.

Partageant la photo, Rhea a écrit : « Doux solstice d’été à 19 h. #londonbynight. » En un rien de temps, la photo est devenue virale et les internautes ont commencé à la commenter. L’un des utilisateurs des médias sociaux a écrit : « Puis-je être une sœur kapoor ? Héhé. Le second a dit: « Plus de contenu janhvi s’il vous plaît. » Le troisième a dit: « Où s’inscrire pour faire partie de ce gang? » Le quatrième a dit: « @rheakapoor, s’il vous plaît, faites un film avec @sonamkapoor et @janhvikapoor, nous souhaitons voir ces deux soleils ensemble. »

Vérifier:





Pendant ce temps, sur le plan du travail, Janhvi Kapoor et Varun Dhawan ont collaboré pour la toute première fois pour leur prochain film Bawaal. Récemment, il a été annoncé que le film sortira sur Amazon Prime, mais le film aura également une grande première à la Tour Eiffel, à Paris.

Selon le rapport de Pinkvilla, une source proche du développement a déclaré au portail : « Bawaal sera le premier film indien à avoir sa première à la Tour Eiffel. La première aura lieu dans l’exquise Salle Gustave Eiffel, offrant en toile de fond une vue panoramique sur la ville de l’amour. Outre Varun, Janhvi, Sajid et Nitesh, la première réunira des cinéphiles et des délégués français, ce qui en fait l’une des plus grandes premières pour un film indien.

La source a en outre ajouté: «Les fabricants mettent tout en œuvre pour faire de Bawaal une sortie mondiale, car l’idée est d’atteindre une base qui s’étend au-delà du public conventionnel du cinéma hindi. Bawaal a une référence symbolique à Paris. Les réalisateurs ont largement tourné certaines des parties clés de Paris, et la ville agit comme un personnage dans ce conte. Le film est essentiellement une histoire d’amour avec des références à la Seconde Guerre mondiale et les réalisateurs sont prêts à présenter le film en avant-première dans la ville de l’amour.