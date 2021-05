Janhvi Kapoor se tourne vers la peinture au milieu d’une pandémie et partage des œuvres d’art époustouflantes! – Voir les photos | Nouvelles des gens

New Delhi: Janhvi Kapoor, actrice et star de Bollywood, est très populaire sur les réseaux sociaux avec plus de 11 millions de followers. L’actrice de ‘Dhadhak’ se rend souvent sur Instagram pour publier des photos de ses amis, des vacances tropicales et de beaux selfies.

Cependant, cette fois, elle a décidé de partager son côté artistique avec ses fans en se rendant sur Instagram dimanche 30 mai pour partager des photos de ses magnifiques œuvres d’art et bénir le fil Instagram de ses abonnés.

Dans la collection de peintures, Jahnvi explore la nature en peignant l’océan, les montagnes et la plage. Elle a également travaillé sur des portraits féminins difficiles à rater et débordant de créativité.

En publiant les photos sur les réseaux sociaux, elle a demandé aux fans dans la légende si elle pouvait encore se qualifier de peintre. Elle a écrit: « Puis-je encore me qualifier de peintre? ».

Découvrez ses superbes œuvres d’art:

Alors que les fans inondaient la section des commentaires d’éloges et de compliments pour ses œuvres d’art, sa co-vedette de «Roohi», Varun Sharma, a commenté la photo en disant: «Woooohhh, lequel me donnez-vous ??».

Sur le plan du travail, elle a été vue pour la dernière fois dans la comédie d’horreur produite par Maddock Films ‘Roohi’ avec Rajkummar Rao et Varun Sharma. Elle sera ensuite vue dans «Good Luck Jerry», «Dostana 2», «Takht» et «Bombay Girl».