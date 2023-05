Janhvi Kapoor se moque d’avoir porté un oreiller à l’aéroport ; les internautes demandent : « Ne voyage-t-elle pas en première classe ? »

Janhvi Kapoor était absolument magnifique lorsqu’elle est sortie aujourd’hui à l’aéroport, mais ce qui a attiré l’attention n’était pas sa beauté sans faille, mais l’oreiller qu’elle transportait avec elle à l’aéroport. Eh bien, chacun son propre, Janhvi porte souvent des oreillers pendant qu’elle voyage en avion, et cette fois aussi, mais la taille de l’oreiller a attiré l’attention, et les internautes se moquent de l’actrice Mili pour avoir porté l’oreiller et se demandent si elle ne voyage pas en première classe ou en classe affaires qui dispose également de sièges et d’oreillers confortables.

Regardez la vidéo de Janhvi Kapoor se faire piéger pour avoir porté un oreiller à l’aéroport.

Janhvi Kapoor est l’une des cibles les plus douces sur Internet, et elle se moque et se fait troller pour tout et n’importe quoi, que ce soit ses tenues ou son jeu d’acteur. Et maintenant, porter un oreiller est également devenu une moquerie pour Janhvi. Un utilisateur a déclaré : « Agissant comme si elle était ennuyée par le pap, dramebaaz ». Un autre utilisateur a commenté : « Je ne peux pas imaginer la quantité de saleté et de bactéries que l’oreiller transportera lors de son voyage à travers les scans de l’aéroport #amen ». Un autre utilisateur a déclaré : « Vraiment, elle sera voler en première classe dans une compagnie aérienne qui ne fournira pas d’oreillers ? Très hilarant ! ».

Janhvi, qui fait face à beaucoup de trolls, se fout du jugement des gens. Et dans l’une des interviews, parlant de la pêche à la traîne, Janhvi a déclaré que peu importe ce qu’elle ferait, elle se ferait troller. « Peu importe ce que vous faites, quelqu’un trouvera des défauts ou aura quelque chose à dire, parce que cela le fait se sentir important. Ensuite, vous savez, vous avez fait la une des journaux, et malheureusement, les gens s’en nourrissent. »

En parlant de la dernière apparition de Jahnvi à l’aéroport, elle était magnifique et nous avons adoré cette robe à fleurs bleue impertinente et venteuse qui nous donnait des vibrations estivales majeures. Nous avons adoré chaque morceau de Janhvi Kapoor et avons définitivement ajouté cette belle robe estivale dans notre garde-robe.