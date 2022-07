Janhvi Kapoor se fait troller pour avoir dit que les maths vous rendent “retardé”

À l’école, tout le monde avait une matière préférée et une matière pas si préférée. Les mathématiques n’étaient généralement pas les préférées. Élaborant sur le même sujet, l’actrice Janhvi Kapoor a affirmé que les mathématiques étaient le sujet le plus détesté pour elle. Au cours d’une interview, a-t-elle déclaré, les mathématiques rendent les gens « arriérés » (un terme offensant et capacitiste), alors que des matières comme la littérature et l’histoire font de quelqu’un un « humain cultivé ». Mise en ligne sur la page Instagram “Philmy”, la vidéo est devenue virale.

Dans l’interview, l’actrice a déclaré : « Je ne m’intéressais qu’à l’histoire et à la littérature, dans lesquelles j’ai très bien réussi. Je ne comprends pas l’intérêt. Aaj tak maine Algebra ka istemaal kiya salut nahi hai toh itna kyu maine sar toda? Comme… quel était le point? L’histoire et la littérature, par contre… ça fait de vous un être humain cultivé. Les maths ne font que vous retarder. Regardez le clip :

Alors que le clip est devenu viral, beaucoup se sont adressés à l’actrice avec des blagues ou des condamnations. Il a réussi à rassembler plus de 53 000 vues. « »Les maths vous rendent tout simplement RETARDÉS » Aujourd’hui, dans un autre exemple de pourquoi il ne faut pas prendre les acteurs de Bollywood pour des intellectuels. Ce ne sont que des artistes de scène, ils apprécient leur travail et ignorent absolument tout le reste à leur sujet », lit-on dans la légende.

À cela, une personne a écrit : « Les mathématiques sont utiles pour ceux qui étudient les sciences et veulent devenir quelque chose dans ce domaine. Maintenant, qui vous a dit que les maths n’étaient pas utiles dans votre vie quotidienne ? ? Je suis un étudiant en sciences qui veut être un scientifique biomédical. En bref, vous pouvez dire ‘Future Scientist’. Vous, vous ne pouvez tout simplement pas dire que les mathématiques ne sont pas utiles et vous et vous ne pouvez pas comprendre l’intérêt de les étudier. Ce n’est pas grave si ce n’est pas utile pour vous, mais pour les autres, c’est très utile et important.

Une autre personne a écrit: "La seule chose que je trouve inutile maintenant, c'est toi …… tu penses que les mathématiques ne concernent que l'algèbre et les calculs… et commence et se termine avec les pages du livre… tu es trop gâté pour comprendre la pureté du sujet ."











Quelle était ta matière préférée à l’école et qu’en penses-tu ?

