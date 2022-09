Janhvi Kapoor se fait massivement troller pour sa robe à décolleté plongeant profond; les internautes deviennent brutaux avec des commentaires

Janhvi Kapoor est à nouveau confrontée à une brutale pêche à la traîne en ligne en raison de sa dernière apparition. L’actrice de Good Luck Jerry a été aperçue en ville vêtue d’une robe à décolleté plongeant pour un événement et a été massivement critiquée pour avoir porté la robe révélatrice. Beaucoup ont appris à la fille qu’elle avait oublié son sanskaar après la perte de sa mère et de la première superstar de Bollywood, Sridevi. Janhvi a été critiquée pour un spectacle de ski et a été alléguée qu’après la perte de sa mère, elle est devenue extrêmement ouverte et n’a aucune honte en affichant son corps à chaque fois.

Jetez un œil aux critiques désagréables et à la pêche à la traîne auxquelles Janhvi Kapoor est confronté en raison du port d’une robe orange audacieuse dans cette vidéo ci-dessous

Janhvi Kapoor fait souvent face à la pêche à la traîne pour ses tenues audacieuses, mais cette fois, les trolleurs l’ont attaquée de manière majeure et ont même demandé pourquoi elle avait besoin d’un spectacle de peau car elle est une actrice privilégiée et n’a même pas besoin de lutter pour trouver du travail et pour c’est la nécessité d’apparaître de cette manière. Un utilisateur a commenté, ” Adha dikhane se kya hoga pura dikha deti “. Un autre utilisateur a déclaré: ” Thodi agissant bhi seekh loh … heureux ou triste même expression”. Alors que l’actrice a même été éduquée pour s’inspirer de la mode de son amie contemporaine Sara Ali Khan, qui laisse souvent ses fans et les internautes impressionnés par ses apparitions. Janhvi Kapoor fait souvent la une des journaux avec sa mode, mais cette fois, elle n’a définitivement pas réussi à impressionner les internautes. Quel est votre point de vue ?

Sur le plan professionnel, Janhvi a reçu beaucoup d’applaudissements pour son “meilleur jeu” dans sa dernière sortie Good Luck Jerry qui est sortie sur OTT. Alors qu’elle attend également la sortie de “Bawaal” face à Varun Dhawan et que des rapports affirment que l’actrice sera vue dans un avatar jamais vu auparavant.