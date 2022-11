Janhvi Kapoor se fait brutalement troller pour sa robe découpée, les internautes la comparent à Urfi Javed

La star de Mili, Janhvi Kapoor, est une diva. Normalement, elle éblouit ses fans avec tout ce qu’elle porte, mais cette fois c’est différent. L’actrice qui a quitté sa maison à Mumbai hier a été sévèrement critiquée pour sa tenue vestimentaire. Les fans l’ont même comparée à Urfi Javed.

Elle portait une robe bleue avec des découpes sur le devant et une fente à hauteur de cuisse. De plus, la robe avait quelques épingles de sûreté attachées.





L’un a écrit : « Urfi ki hwa lg gyi,. Ye bhi pin pr AA gyi, lame ou fil de sapin. » Un autre a écrit : « Robe inspirée d’Urfi ».

“Hm pin lagaye toh garib.” écrit un autre.

Janhvi Kapoor fait actuellement une virée promotionnelle pour son prochain film Mili, un drame de survie dans lequel elle joue le personnage principal qui se retrouve piégé dans un congélateur. Prévu pour sortir le 4 novembre avec Phone Bhoot et Double XL, Mili met également en vedette Sunny Kaushal et Manoj Pahwa dans des rôles de premier plan.

Fille de la défunte actrice Sridevi et du producteur Boney Kapoor qui a également financé le prochain film, Janhvi a récemment révélé que le tournage du film affectait tellement sa santé mentale qu’elle devait prendre des “analgésiques sévères” pendant deux à trois jours et elle aurait fait des cauchemars d’être piégé à l’intérieur d’un congélateur.

Lors de la conférence de presse du film à Delhi le lundi 31 octobre, l’actrice de Dhadak a déclaré à PTI : “Je me souviens que (le film) a eu un impact réel sur ma santé mentale parce que je revenais à la maison après avoir terminé le tournage et je m’endormais et rêve que j’étais encore dans le congélateur. Je suis tombé malade et j’ai pris des analgésiques sévères pendant deux trois jours et même le réalisateur était malade. Si vous passez 15 heures de votre journée dans un congélateur dans un environnement fermé à pleurer pour la majorité de la journée, parfois avec un rat qui n’arrête pas de vous grignoter les doigts, c’est sûr que ce n’est pas glamour”.

Mili est le remake hindi du film malayalam Helen de 2019 avec Anna Ben dans le rôle principal. Le remake a été dirigé par le même réalisateur Mathukutty Xavier qui a dirigé l’original et a remporté le prix national du film Indira Gandhi du meilleur premier film d’un réalisateur.