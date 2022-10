Janhvi Kapoor révèle que Sridevi a cessé de manger des non-végétariens pour forcer Boney Kapoor à arrêter de fumer; “Il y a renoncé après sa mort”

Janhvi Kapoor s’est récemment épanouie en parlant de sa défunte mère et de l’actrice légendaire Sridevi et de la façon dont elle est devenue végétarienne pour que Boney Kapoor arrête de fumer. Elle a révélé qu’il y a plusieurs années, Sridevi avait cessé de manger des aliments non végétariens malgré les conseils des médecins car elle était faible.

L’actrice de Mili a partagé que son père était devenu accro à la cigarette et que personne ne pouvait l’arrêter pendant qu’ils séjournaient dans leur maison Juhu. C’était à l’époque de No Entry, Wanted qu’elle et sa sœur Khushi Kapoor détruisaient ses paquets de cigarettes. Ils coupaient ses cigarettes ou appliquaient du dentifrice dessus, mais rien n’y faisait.

Sridevi continuerait à se battre avec Boney pour abandonner sa mauvaise habitude. Elle a alors décidé d’arrêter de manger sans mendier jusqu’à ce qu’il arrête de fumer. Les médecins lui avaient dit qu’elle ne pouvait pas simplement arrêter de manger des non-végétariens, mais elle n’a pas écouté. Boney la suppliait mais elle a dit non. C’est alors après la disparition prématurée de Sridevi que Boney a arrêté de fumer.

“Elle est devenue végétarienne. Elle a dit que je ne mangerais pas de non-végétarien tant que vous n’arrêterez pas de fumer et que les médecins ont dit non, vous êtes trop faible. Vous devez manger plus, et elle a dit non. Et papa la suppliait. Et puis enfin, il y a quatre ou cinq ans, il était comme si elle voulait que j’arrête. Je ne pouvais pas le faire à l’époque. Je vais le faire maintenant “, a déclaré Janhvi à Pinkvilla.

Sur le plan du travail, Janhvi a été appréciée pour sa performance dans Good Luck Jerry. Elle se prépare maintenant pour son prochain film Mili. Elle tourne également pour Bawaal, qui met également en vedette Varun Dhawan. Malgré tout le bruit autour du népotisme, elle a eu sa juste part d’expériences émotionnellement éprouvantes qui ont ajouté à ses performances à un niveau subconscient à son avis.