Janhvi Kapoor révèle ce que maman Sridevi a fait pour l’empêcher de parler aux garçons

Janhvi Kapoor est l’une des starlettes les plus en vogue. L’actrice de Mili a fait visiter son bungalow de Chennai à Vogue. C’est le premier bungalow acheté par la défunte superstar Sridevi. La maison était apparemment très différente lorsque sa mère l’a achetée. La défunte diva de Bollywood aimait faire des intérieurs. Il semble qu’elle ait refait la maison après son mariage avec Boney Kapoor. La maison regorge d’objets recueillis par Sridevi lors de ses voyages en Inde et à l’étranger. Janhvi Kapoor a révélé pourquoi la salle de bain de sa chambre n’a toujours pas de serrure. La chambre appartenait autrefois à feu Sridevi.

Son père, Boney Kapoor a également fait une apparition dans la vidéo. Le bungalow dispose également d’un bureau à domicile. La tante de Janhvi Kapoor et d’autres membres de la famille ont également été vus. Janhvi Kapoor a déclaré que la famille avait rénové le bungalow en 2018 après sa disparition. Il semble que la famille se réunisse dans cette maison et se souvienne d’elle. La jeune actrice a déclaré que sa mort n’était pas encore connue. Elle a dit que, parfois, elle avait l’impression d’être partie quelque part et de revenir bientôt.

Elle a dit qu’elle avait de bons souvenirs de la maison. C’est un mélange d’ancien et de nouveau. Janhvi Kapoor a révélé que la salle de bain de sa chambre n’avait pas de serrure. Il semble que Sridevi n’ait pas souhaité mettre un verrou quand Janhvi Kapoor était plus jeune. Elle craignait de s’enfermer dans la salle de bain et de parler aux garçons. Janhvi Kapoor a déclaré qu’elle n’avait pas encore mis de serrure. Elle a dit que toute la chambre était rénovée mais que la salle de bain restait sans serrure.

La maison est également pleine de peintures. Il y a aussi un morceau de Subhash Awchat. C’est un artiste basé à Mumbai. Il semble que Sridevi ait acheté beaucoup de tableaux pour sa maison. Janhvi Kapoor a reçu d’excellentes critiques pour son travail dans le drame à suspense, Mili.