Janhvi Kapoor regarde ‘Life In A Metro’, qualifie le regretté Irrfan Khan d’«  iconique  » – Voyez ce qu’elle a partagé! | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice de Bollywood et fille de la légende décédée Sridevi et du producteur Boney Kapoor Janhvi Kapoor fait sensation sur les réseaux sociaux parmi les fans et est extrêmement populaire sur Instagram. L’enfant vedette publie souvent des photos avec sa jeune sœur Khushi Kapoor, des vidéos amusantes avec ses amis et de superbes selfies.

Il semble que Janhvi profite de son temps à la maison alors que la jeune star s’est récemment rendue sur Instagram pour publier une photo d’elle se détendant et regardant des films.

Dans son histoire Instagram, l’actrice de « Dhadhak » a été vue en train de regarder le film « Life in a Metro » du défunt acteur Irrfan Khan et a félicité la légende de Bollywood en l’appelant « Iconic ».

Jetez un œil à ses messages:

L’acteur acclamé par la critique Irrfan Khan était décédé le 29 avril 2020 et cette année, le 29 avril a marqué son premier anniversaire de mort. L’acteur a été admis à l’hôpital de Kokilaben en raison d’une infection du côlon la veille de sa mort. L’acteur de ‘Piku’ souffrait d’une forme rare de cancer – la tumeur neuroendocrine – pendant deux longues années et a annoncé sa maladie d’abord sur les réseaux sociaux. Cela fait un an maintenant, mais ses souvenirs restent encore frais.

Sur le plan du travail, Janhvi a été vu pour la dernière fois dans la comédie d’horreur produite par Maddock Films ‘Roohi’ avec Rajkummar Rao et Varun Sharma. Elle sera ensuite vue dans «Good Luck Jerry», «Dostana 2», «Takht» et «Bombay Girl».