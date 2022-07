Janhvi Kapoor recrée le dialogue Naagin 6 de Tejasswi Prakash, la vidéo devient virale

Janhvi Kapoor a une importante base de fans sur Instagram et est très actif sur les réseaux sociaux. Janhvi a été au sommet de son jeu Instagram, publiant tout, des photos de ses vacances aux images de séances photo. En fait, l’acteur de Gunjan Saxena: The Kargil Girl a été aperçu en train de publier des vidéos divertissantes d’elle-même en train de faire des choses bizarres. Janhvi fait actuellement des vagues une fois de plus après avoir publié une autre vidéo intrigante dans laquelle on peut la voir reconstituer la remarque bien connue de Tejasswi Prakash de Naagin 6.

Janhvi est apparue dans la vidéo portant un débardeur court blanc, un pyjama gris et ses longs cheveux ondulés ouverts. Dans la vidéo, on peut voir Janhvi manger beaucoup de chocolat pour assouvir son envie de minuit. Elle a recréé la scène de marche de minuit de Tejasswi à partir du drame populaire alors que son compagnon l’a prise en flagrant délit, et son acte attire sans aucun doute l’attention. “Jab minuit envies wali walk ke beech koi tumhe pakad le”, a écrit Janhvi comme description de l’image.

Regardez la vidéo ici:















Pour les non-initiés, Janhvi Kapoor a précisé ce qu’elle voulait dire lorsqu’elle a qualifié de “népotisme” la production d’un film avec sa famille. L’acteur a affirmé qu’en raison de son emploi du temps chargé, elle était “épuisée” et avait oublié tout ce qu’elle avait dit dans les interviews. Elle fait actuellement la promotion de Good Luck Jerry, son prochain film.

Parlant à Filmi Mirchi de dire qu’elle voulait faire un film avec sa famille de films et de l’appeler “népotisme”, Janhvi a déclaré dans un état presque somnolent: “Je dis tellement de choses. Vous voyez, c’est le truc, ce que j’essaie de dire en ce moment. Si je suis à la 20e interview de la journée, j’ai tendance à dire n’importe quoi. Donc je pense que j’essayais de faire une blague, ça n’a pas très bien marché.

Concernant son travail, Janhvi Kapoor se prépare actuellement à la sortie de Good Luck Jerry. Le 29 juillet, le drame criminel de comédie noire sera présenté en première sur Disney Plus Hotstar, et Deepak Dobriyal, Mita Vashisht, Neeraj Sood et Sushant Singh joueront tous des rôles importants. Elle collabore également avec Varun Dhawan dans Bawaal de Nitesh Tiwari. Bawaal, son premier projet avec Varun, devrait sortir le 7 avril de l’année suivante. Aux côtés de Sunny Kaushal, Janhvi collabore à l’adaptation Mili du classique malayalam Helen.