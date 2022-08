Janhvi Kapoor recrée le dialogue Anupamaa de Rupali Ganguly, une vidéo hilarante devient virale

Mercredi, Janhvi Kapoor, qui collabore fréquemment avec ses amis pour recréer des vidéos populaires et les télécharger sur Instagram, a publié un tout nouveau film humoristique sur Instagram Reels. Avec l’aide de ses amis, Janhvi a recréé un scénario du programme télévisé populaire Anupamaa pour sa dernière vidéo. Tara Sutaria et Alia Bhatt ont répondu à la vidéo.

L’expression “aapko kya” fait référence à une tendance inspirée d’une scène du film Anupamaa dans laquelle le personnage principal, joué par Rupali Ganguly, réprimande son ex-mari Vanraj Shah. Avec ses amis, qui ont déjà joué dans d’autres films sur son compte, Janhvi a semblé prendre beaucoup de plaisir à recréer la bobine. Janhvi et ses amis ont imité toutes les actions énoncées dans le dialogue dans leur interprétation sur la vidéo populaire.

Réagissant à la vidéo dans la section des commentaires, Alia Bhatt a écrit : “Hilarant”.

Tara Sutaria a écrit : “Bestttt mon frère”





Dans une nouvelle interview, l’actrice de Goodluck Jerry a parlé du moment où elle s’est moquée d’être la fille de feu l’actrice Sridevi et de Boney Kapoor.

L’actrice s’est souvenue et a dit qu’elle se sentait sans valeur pendant Dhadak et Gunjan Saxena. Dans son interview avec B4U Hear It Here, l’actrice a déclaré: “J’ai des choses que je ne mérite pas, ce qui signifie que je ne vaux techniquement rien et que j’ai des opportunités grâce au travail que mes parents ont fait. En même temps, j’ai aussi ressenti un respect et un amour écrasants pour mes parents, et on me donne de l’amour et du travail à cause de cela. Mais la vérité est que j’aime jouer et je vis pour ça.