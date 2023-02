Janhvi Kapoor RÉAGIT d'être traité de "népotisme ki bachi" ; dit: "Ça fait vraiment mal quand tu..."

Les stars de Bollywood redoutent le mot népotisme. Les plus grandes stars du pays sont traquées par ce mot. Des célébrités comme Karan Johar, Alia Bhatt, Ranbir Kapoor et beaucoup d’autres ont dû faire face à des controverses entourant le même. Sur les réseaux sociaux aussi, les stars sont visées. Ils se sont aussi prononcés contre. Le récent est Janhvi Kapoor. L’actrice de Mili est la fille de Sridevi et Boney Kapoor et, par conséquent, elle est soumise à des remarques sur le népotisme. Dans une récente interview, elle a parlé de la même chose.

Janhvi Kapoor partage son point de vue sur le népotisme

Lors d’une récente interaction, Janhvi Kapoor a déclaré que cela fait mal lorsqu’une personne anonyme sur Internet dit : “agir nahi aati toh kyun karti ho, népotisme ki bacchi ?”. Elle a mentionné que ça fait mal parce que personne ne voit le travail acharné qui a été mis derrière le travail. Elle dit qu’elle est ouverte aux critiques saines mais qu’il ne faut qu’une seconde pour vous réduire à quelque chose d’insignifiant. Elle a dit: “D’un autre côté, si quelqu’un dit:” Vous étiez bon dans Mili, mais vous pourriez améliorer votre performance dans un autre film “, alors je respecte cela. Vous arrivez à un point où vous devez simplement reconnaître que certaines personnes êtes tout simplement tristes – faute d’un meilleur mot – et sont en quête de vous ravir votre bonheur.”

La fille de Sridevi et Boney Kapoor, Janhvi Kapoor, a en outre ajouté qu’elle se sentait désavantagée parce que le public ne venait pas voir ses films avec une perspective neutre. Elle dit: “Dans le sens où les gens ne vont pas venir voir mes films d’un point de vue neutre – ils vont entrer et dire qu’elle a réussi facilement dans la vie, qu’elle est privilégiée.”

L’actrice qui a fait ses débuts à Bollywood avec Dhadak sera ensuite vue dans un film intitulé Jana Gana Mana.