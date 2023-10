Janhvi Kapoor réagit à la rumeur selon laquelle le frère de son petit ami Shikhar Pahariya, Veer Pahariya, ferait ses débuts avec Sky Force : « Je ne peux pas attendre… »

Avec également Akshay Kumar, Sky Force sortira en salles le 2 octobre 2024 à l’occasion de Gandhi-Shastri Jayanti.

Lundi matin, Akshay Kumar a annoncé son prochain film Sky Force, basé sur la « première et la plus meurtrière » frappe aérienne de l’Inde, survenue autour de la guerre indo-pakistanaise de 1965. Le film, dont la sortie est prévue le 2 octobre de l’année prochaine à l’occasion de Gandhi -Shastri Jayanti 2024, marquera les débuts de Veer Pahariya.

Le grand-père maternel de Veer est le célèbre homme politique indien Sushilkumar Shinde. Shinde a été ministre de l’Intérieur et leader de la Chambre à Lok Sabha au cours de la dernière décennie et a également été l’ancien ministre en chef du Maharashtra au début des années 2000. Veer était sorti avec Sara Ali Khan quelques années plus tôt et son jeune frère Shikhar Pahariya sortait avec Janhvi Kapoor en même temps.

Janhvi et Shikhar se seraient retrouvés plus tôt cette année. Ils ont été aperçus ensemble à plusieurs reprises cette année, notamment lors du Ganpati Visarjan en septembre, où ils ont été vus danser ensemble, et au temple de Tirupati en août, où ils ont été vus en train d’offrir leurs prières ensemble.

Alors que le premier film de Veer, Sky Force, était annoncé, Janhvi a consulté ses histoires Instagram, a partagé la vidéo d’annonce de la date de sortie du film et a écrit : « Cela va être (deux emojis de feu). Je ne peux pas attendre Veer Pahariya », avec un cœur rouge. émoji. Fait intéressant, il a été rapporté que l’ex de Veer, Sara Ali Khan, serait la protagoniste du prochain film.

Sky Force est réalisé par Sandeep Kewlani et Abhishek Kapur et produit par Dinesh Vijan et Jyoti Deshpande sous leurs bannières de production Maddok Films et Jio Studios, respectivement. Akshay Kumar a commencé à tourner le film à Lucknow la dernière semaine d’août lorsque ses photos et vidéos des plateaux sont devenues virales.

