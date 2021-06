Janhvi Kapoor montre souvent son côté maladroit sur Instagram, s’amusant avec ses amis et sa sœur Khushi Kapoor. Plus tôt dans la journée, l’acteur de ‘Dhadak’ a partagé une photo monochrome d’elle sur les réseaux sociaux, incroyablement époustouflante.

Sur la photo monochrome, on peut voir Janhvi montrer son dos nu avec ses cheveux ouverts, qui tombent librement sur son visage alors qu’elle regarde derrière la caméra. La chanson qui joue en arrière-plan est ‘Akhiyaan’ de Danyal Zafar alias Danny Zee, qui se trouve également être le frère du chanteur et acteur pakistanais Ali Zafar.

Janhvi a récemment partagé une publication d’elle et de ses amis dansant sur le défi viral de la température, qui a pris d’assaut Internet. On la voit danser avec ses amis dans le clip de la chanson Temperature de Sean Paul. Janhvi l’a légendé, « Le gang d’Aksa est de retour. » Janhvi, est vu vêtu d’une petite robe noire en train d’effectuer des mouvements de danse décalés.

Sur le plan du travail, Janhvi a été vu pour la dernière fois dans la comédie d’horreur ‘Roohi’. Elle a fait ses débuts avec le film « Dhadak », a également joué dans des films tels que « Ghost Stories » et « Gunjan Saxena : The Kargil Girl ». Ses prochains films incluent « Dostana 2 » et « Good Luck Jerry ».