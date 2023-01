Janhvi Kapoor, Priyanka Chopra et d’autres divas dominent la tendance des seins latéraux

Tunisha Sharma était une actrice de 20 ans qui jouait Shehzadi Mariyam dans Ali Baba : Daastan-E-Kaboul décédé suite à un suicide. Elle a joué le rôle principal dans Alia Baba : Daastan-E-Kaboul. Tunisha Sharma était jumelée en face de Sheezan M Khan dans l’émission où ce dernier jouait le rôle d’Ali Baba. Après la disparition choquante de l’actrice, il y avait des rumeurs selon lesquelles la maison de production cherchait le casting pour les rôles principaux. Avneet KaurLe nom de s’était présenté comme celui qui remplacerait Tunisha dans l’émission. Cependant, il semble qu’il n’y ait aucune vérité dans ces rumeurs.

Avneet Kaur ne remplace pas Tunisha Sharma dans Ali Baba

La section Entertainment News a été pleine de mises à jour sur l’affaire de suicide de Tunisha Sharma depuis le dernier décès par suicide le 24 décembre 2022. Lorsque l’actrice est décédée, les créateurs d’Ali Baba: Daastan-E-Kabul n’a pas fermé boutique sur le spectacle. Ils se sont concentrés sur d’autres pistes. Alors que Tunisha n’est plus, Sheezan Khan, le protagoniste masculin de la série est en garde à vue depuis sa disparition. La mère de Tunisha a porté plainte contre Sheezan pour complicité de suicide. Et par conséquent, il y avait des rumeurs sur les créateurs d’Ali Baba: Daastan-E-Kabul faisant venir d’autres acteurs principaux à la place de Tunisha et Sheezan. Le nom de l’actrice populaire Avneet Kaur est apparu en ligne.

Avneet Kaur n’a pas été approché pour Ali Baba

Un rapport dans ETimes indique qu’Avneet Kaur ne fait partie de l’émission à aucun titre. Sa mère a déclaré au portail que les informations selon lesquelles Avneet remplacerait Tunisha Sharma étaient fausses. Le rapport a également affirmé que bien qu’il y ait un vide pour Shehzadi Mariyam, les créateurs ne remplacent pas Tunisha Sharma dans la série. On dit qu’ils amèneront à la place un nouveau personnage principal féminin dans Ali Baba : Daastan-E-Kabul.

Lorsqu’on lui a demandé si Avneet jouait un autre rôle dans la série, sa mère l’a nié. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles avec Avneet, Abhishek Nigam allait remplacer Sheezan Khan en tant qu’Ali Baba. Cependant, ce ne sont que des rumeurs pour le moment.