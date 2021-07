Janhvi Kapoor porte une élégante robe moulante beige, Shanaya Kapoor est de tous les cœurs! | Nouvelles des gens

New Delhi: Élever des objectifs de mode, la star de Bollywood Janhvi Kapoor dimanche a offert aux fans de superbes photos dans un ensemble beige. La fille du défunt acteur légendaire Sridevi et producteur Boney Kapoor est sans aucun doute l’une des principales fashionistas de la jeune génération à Bollywood et son dernier post en est la preuve. L’acteur de « Dhadak » a sauté sur son compte Instagram et a partagé des clichés d’une récente séance photo.

Sur les photos, l’acteur prend une pose candide, alors qu’elle regarde la caméra. Avec ses serrures ouvertes, l’acteur a personnifié la beauté dans une robe beige moulante qu’elle a accessoirisée avec des bijoux assortis.

La robe de Kapoor avait un décolleté tortue qui épousait et complétait la silhouette parfaitement tonique de l’acteur. Les célébrités, dont Manish Malhotra et plus de 4 fans de lakh, ont aimé la publication dans les 48 minutes suivant sa publication.

Ses photos ont reçu plusieurs compliments de ses fans. « Looking Gorgeous Mam », a écrit un fan. « Maman, tu es tellement belle », a écrit un autre. La publication a reçu plus de 5 lakh likes.

Pendant ce temps, sur le front du travail, Kapoor a été vu pour la dernière fois dans ‘Roohi’, produit par Dinesh Vijan et Mrighdeep Singh Lamba. Le film mettait également en vedette Rajkummar Rao et Varun Sharma.

La comédie d’horreur est devenue le premier film à arriver dans les salles après que le gouvernement a autorisé les salles de cinéma à l’échelle nationale à fonctionner à pleine capacité à partir du 1er février avec la mise en place de protocoles de sécurité COVID-19.

Les projets à venir de Kapoor incluent « Good Luck Jerry » d’Anand L Rai, le tournage pour lequel elle a terminé en mars. En dehors de cela, elle sera vue dans » Dostana 2 » et ferait partie du drame d’époque de Karan Johar » Takht « , aux côtés de gros bonnets comme Kareena Kapoor, Ranveer Singh, Anil Kapoor, Vicky Kaushal, et plus