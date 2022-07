Janhvi Kapoor partage une nouvelle affiche de Good Luck Jerry mais c’est la nouvelle coiffure de Khushi Kapoor qui l’inquiète

Janhvi Kapoor a pris sa poignée de médias sociaux et a laissé tomber une nouvelle affiche de son nouveau film, Bonne chance Jerry. Janhvi Kapoor écoute les sorties OTT de Good Luck Jerry et les promotions pour la même chose battent également leur plein. Cependant, au lieu des réactions à la nouvelle affiche, Janhvi Kapoor a d’autres préoccupations. Elle s’inquiète pour sa sœur, La coiffure de Khushi Kapoor. Oui, tu l’as bien lu.

Bonne chance Jerry de Janhvi Kapoor

Janhvi Kapoor travaillait depuis longtemps sur Good Luck Jerry. Le tournage de Good Luck Jerry a commencé en janvier 2021 et s’est terminé en mars. Le film était attendu depuis longtemps, semble-t-il. Good Luck Jerry, selon Wiki, est un remake d’un film tamoul Kolamaavu Kokila. Goof Luck Jerry met également en vedette Deepak Dobriyal, Mita Vashisht, Pankaj Matta et Sushant Singh pour n’en nommer que quelques-uns. La nouvelle affiche présente Janhvi Kapoor assis au milieu de tous les hommes qui diffusent des vibrations de gangsters. Elle a l’air d’être coincée entre eux. Cependant, Janhvi les présente comme ses partenaires commerciaux. Découvrez l’affiche Good Luck Jerry ici:

La réaction de Janhvi au message de Khushi

Cependant, Janhvi Kapoor est préoccupé par le dernier message de Khushi Kapoor. Khushi a posté un selfie. On la voit arborant un bob brun luxuriant. Elle n’a pas de frange et la longueur est redevenue longue et élégante. Janhvi a été choquée et a commenté le post de Khushi Kapoor en lui demandant : “Où est ta frange[?]” Cela nous fait nous demander si Khushi Kapoor a terminé le tournage de Les Archies déjà. Ce n’est qu’en juin que les membres de la distribution avaient terminé leur programme Ooty de The Archies.

Les débuts de Khushi Kapoor avec The Archies

En parlant des débuts de Khushi Kapoor, elle sera vue dans le remake de Zoya Akhtar de The Archies. Outre Khushi Kapoor, le casting des Archies comprend Suhana Khan, Agastya Nand, Dot, Mihir Ahuja, Yuvraj Menda et Vedang Raina. Il est prévu de sortir sur Netflix. Revenant à la photo, Khushi a révélé que la photo datait de ses jours d’avant-bang. “photo avant la frange”, a répondu Khushi. Découvrez leur interaction ici:

D’autre part, Good Luck Jerry de Janhvi sortira sur Disney Plus Hotstar le 29 juillet 2022.