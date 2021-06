New Delhi : à l’occasion du 36e anniversaire d’Arjun Kapoor le samedi 26 juin, sa sœur Janhvi Kapoor a écrit une note émouvante pour son frère bien-aimé avec une belle photo.

Elle a écrit, »@arjunkapoor c’est ton anniversaire !!! Et votre année. Merci de m’avoir appris si vite à quel point c’est amusant d’avoir un si grand frère. Thnx toujours pour le gyaan mais thnx plus pour les contrôles de réalité et les publications sur la nourriture vous aiment et ennnnnjjjjjjoy.

L’acteur a organisé une somptueuse fête pour sa famille et ses amis de l’industrie tard vendredi soir au Taj Lands End Colaba, où après une longue interruption, plusieurs stars ont été aperçues sous un même toit.

De la famille – sœur Anshula, Janhvi, Khushi, Mohit Marwah et d’autres ont été cliquées. L’air tout élégant et pimpant, ses amis célèbres tels que Ranbir Kapoor, Ranveer Singh, Alia Bhatt, Karan Johar, la bombasse du sud Vijay Deverakonda, entre autres, ont été aperçus à la fête d’anniversaire d’Arjun Kapoor.

Arjun a fait ses débuts à Bollywood dans ‘Ishazaade’ de Yash Raj Films en 2012. Il a ensuite joué dans des films comme ‘Aurangzeb’, ‘Gunday’, ‘2 States’, ‘Finding Fanny’, ‘Tevar’, ‘Panipat’ , ‘Ki & Ka’ entre autres – chacun d’eux l’a aidé à évoluer en tant qu’acteur.

Sur le plan du travail, Arjun a été vu pour la dernière fois dans ‘Sandeep Aur Pinky Faraar’ et ‘Sardar Ka Grandson’. Ses projets à venir incluent « Ek Villain Returns » avec Disha Patani et « Bhoot Police ».