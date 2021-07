Janhvi Kapoor, Neena Gupta, Manoj Bajpayee et d’autres rendent hommage à Surekha Sikri | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice vétéran et artiste lauréate d’un prix national à trois reprises, Surekha Sikri, est décédée vendredi 16 juillet matin à 7 h 30 des suites d’un arrêt cardiaque. Surekha avait 75 ans et était entourée de sa famille lors de ses derniers instants.

L’actrice a joué la matriarche, Kalyani Devi, dans la populaire émission télévisée Balika Vadhu, ce qui en a fait un nom connu. Surekha a reçu trois fois le National Film Award de la meilleure actrice dans un second rôle, pour ses performances spectaculaires dans les films Tamas (1988), Mammo (1995) et Badhaai Ho (2018).

En pleurant sa disparition, diverses célébrités se sont souvenues du talent incroyable et de la personnalité incroyable de l’actrice de théâtre, de télévision et de cinéma.

Janhvi Kapoor, qui a travaillé avec Surekha dans les histoires de fantômes de Netflix, a publié une histoire Insta mettant en vedette la défunte actrice de sa jeunesse et l’a sous-titrée: «Surekha mam, une vraie légende. RIP », avec un emoji de cœur.

Neena Gupta, qui a également étudié à l’École nationale d’art dramatique, tout comme Surekha, s’est souvenue avoir regardé la défunte actrice faire du théâtre et aspirer à être comme elle. Les deux ont travaillé ensemble dans le film comique de 2018 « Badhaai ho ». Neena a révélé que Surekha a joué ses scènes avec beaucoup d’enthousiasme et avec le même enthousiasme lui donnerait des indices.

L’acteur Manoj Bajpayee s’est rendu sur Twitter pour partager ses condoléances. « »Très triste nouvelle !!! L’un des plus grands talents Surekha Sikari ji est décédé en laissant derrière lui tant de grandes performances au théâtre et au cinéma !! Elle était un régal à regarder sur scène. Je ne peux pas oublier certains de ces souvenirs de son acte dans le théâtre.un grand métier et une personne gracieuse !! RIP », a écrit l’acteur.

Découvrez quelques-uns des tweets de célébrités se souvenant de Surekha Sikri :

SE DÉCHIRER #surekha ji. Je me souviendrai toujours de toi avec beaucoup de tendresse !! Grande perte !! Ton talent était spectaculaire ! pic.twitter.com/tKOQU4Fr7E – Divya Dutta (@divyadutta25) 16 juillet 2021

Elle était une force de la nature s’il en est. Donc je ne dirai pas repose en paix mais RAGE en paix Surekhaji. Comme tu l’as fait, pendant ton temps sur terre ! https://t.co/fg79qdGb7U – Pooja Bhatt (@PoojaB1972) 16 juillet 2021

से पहली सी मोहब्बत … Faiz par #surekhasikri j’ai Repose en paix pic.twitter.com/3oSqtQK3gu – Randeep Hooda (@RandeepHooda) 16 juillet 2021

Surekha Sikri était aux prises avec des problèmes de santé depuis un certain temps. L’actrice a subi deux accidents vasculaires cérébraux en 2020 et 2018 respectivement.