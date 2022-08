Janhvi Kapoor meurt d’envie de travailler avec Jr NTR et attend avec impatience de faire ses débuts à Tollywood

Eh bien, seulement si vous pensez que les étoiles du sud règnent sur Bollywood, car de nombreuses étoiles du sud entrent dans Bollywood et font leur place. Alors attendez, nous avons nos acteurs qui ont beaucoup travaillé dans le sud et qui sont aujourd’hui aimés de la même manière et l’exemple classique est Sonu Sood, Alia Bhatt et plus encore. Maintenant, Janhvi Kapoor attend aussi avec impatience ses débuts à Tollywood. Oui! L’actrice de Good Luck Jerry a exprimé son désir de faire ses débuts dans le sud et meurt d’envie de travailler avec la star de RRR, Jr NTR.

Janhvi Kapoor parle de ses débuts de rêve à Tollywood avec Jr NTR

Pas Prabhas ou Yash, mais Jr NTR est sur sa liste. Comme maman Sridevi qui était également un grand nom dans l’industrie du sud, Janhvi souhaite également travailler dans l’industrie de Tollywood. Parlant de son rêve de travailler à Tollywood avec Pinkvilla, Janhvi a déclaré : ” Je suis plus que ouverte à cela. J’ai vraiment envie de faire un film de Tollywood, ou n’importe quel film du sud d’ailleurs. L’opportunité de travailler avec NTR (Jr NTR ) monsieur signifierait tellement pour moi. C’est une telle légende, mais malheureusement, l’offre ne m’est pas encore parvenue. J’attends et j’espère le meilleur”. Eh bien, Jr NTR et Janhvi Kapoor formeraient une paire inhabituelle qui ravira les fans à coup sûr.

Alors que la jeune fille a même partagé ses débuts idéaux pour le film sudiste et que ce sera un régal visuel pour ses fans, “J’adorerais faire du cinéma sur le modèle de ces films classiques de monsieur Mani, avec Aishwarya Rai dans des vêtements très simples, coton blanc jupe qui court le long des montagnes et de la cascade, avec une chanson de Rahman en arrière-plan”. Janhvi Kapoor aime également beaucoup Vijay Deverakonda et dans l’émission Koffee With Karan 7, elle a également exprimé son penchant pour la star de Liger. Janhvi attend actuellement la libération de Bawaal avec Varun Dhawan.