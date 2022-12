Janhvi Kapoor met le feu à Internet en bikini jaune fluo, les photos deviennent virales

Aux Maldives, Janhvi Kapoor est désormais en vacances. L’acteur a récemment mis en ligne de nouvelles images d’elle se relaxant sur un filet tout en regardant le coucher du soleil tout en enfilant un bikini jaune.

Partageant les photos sur Instagram vendredi, Janhvi a écrit : « Des cheveux en désordre, un ciel irisé, des vents salés et un océan sans fin.

Découvrez les photos ici :





Son petit ami présumé, Orrhan, a commenté: “Les cheveux de sirène s’en fichent.”

Janhvi a mis en ligne de nombreuses images de sa journée aux Maldives jeudi. Elle est apparue dans une variété de tenues sur des photos prises pendant la journée.

Elle était parée d’un bob assorti et d’un monokini à fleurs multicolores. Elle a également été vue debout parmi les tours de la nature en maillot de bain orange.





Il y a quelques jours, Janhvi Kapoor a parodié une scène du film Om Shanti Om, mettant en scène Deepika Padukone et Shah Rukh Khan, dans une vidéo amusante. L’acteur, vêtu d’argent et debout sous un lustre, peut être vu en train d’imiter Deepika tout en jouant une scène du film avec un ami.

Partageant la vidéo amusante sur Instagram, Janhvi a écrit: “Yeh shanti kuch alag lag rahi hain (ce Shanti a l’air assez différent).”

Lisez aussi: Janhvi Kapoor donne une tournure hilarante à la scène Om Shanti Om de Deepika Padukone

Entre-temps, Janhvi est récemment apparu dans le thriller de survie Mili avec Sunny Kaushal et Manoj Pahwa. Mathukutty Xavie a réalisé le film. C’était le premier projet professionnel de Janhvi avec son père, le producteur Boney Kapoor. Le public a accueilli favorablement le film. Elle sera bientôt vue avec Rajkummar Rao dans le prochain drame sportif Mr. and Mrs. Maahi. Le film n’a pas encore annoncé sa date de sortie officielle. De plus, elle partage la vedette avec Varun Dhawan dans le drame social Bawaal. Le film, réalisé par Nitesh Tiwari, devrait sortir le 7 avril 2023.