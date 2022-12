Janhvi Kapoor lance un sort de magie noire et vous ne pouvez pas la quitter des yeux

La fièvre de Kartik Aaryan a commencé après que Sara Ali Khan a avoué avoir un énorme béguin pour l’acteur dans l’émission Koffee With Karan de Karan Johar lorsqu’elle a fait une apparition avec son père Saif Ali Khan. Et depuis lors, la fièvre pour Kartik n’a fait qu’augmenter de plus en plus. Il y avait une base de fans de l’État pour ces deux stars et ils étaient impatients de les voir ensemble dans un film, ils pensaient qu’ensemble, ils seraient magiques. Mais cela ne s’est pas produit, Imtiaz Ali a réussi à réunir Sara a Kartik dans sa suite de film à succès Love Aajkal, mais cela a lamentablement échoué au box-office. Le public a été très déçu du film. Et maintenant, après des années, Kartik a parlé de l’échec de Love Aajkal 2.

Kartik a déclaré à TOI dans une interview que le film lui avait attiré beaucoup d’attention et qu’il était seulement heureux et reconnaissant de travailler avec Imtiaz Ali. Parlant de l’échec du film, il a expliqué ses calculs et sa théorie et a déclaré “La collecte du vendredi est très importante. Cela vous donne une idée du nombre de personnes qui viennent pour le casting vedette. Samedi et après, c’est le film qui prend le relais et essaie d’aller de l’avant”. C’est à cette époque que Kartik a même signé un film de Karan Johar Dostana 2 avec Janhvi Kapoor, mais plus tard, il a déménagé et a maintenu son silence digne sur sa sortie.

Mais maintenant, les choses se sont considérablement bloquées dans la vie de Kartik Aaryan. il devient une véritable superstar bleue dans la ville de clinquant avec son énorme succès de Bhool Bhulaiyaa 2. Les nouvelles du divertissement sont extrêmement folles pour la star et veulent le voir faire plus de films comiques, mais ensuite Freddy est venu et il a montré sa transition qui était louable. C’est l’ère de Kartik Aaryan et il a travaillé énormément pour briller.