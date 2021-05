Janhvi Kapoor-Khushi Kapoor se souvient de maman Sridevi avec de belles photos de retour

Plusieurs célébrités ont perdu leur mère et elles s’en souviennent souvent. À l’occasion de la fête des mères 2021, les sœurs Janhvi Kapoor et Khushi Kapoor se sont rendues sur leurs pages Instagram et ont partagé de belles photos de retour en souvenir de leur mère et de l’acteur décédé Sridevi. Sur les photos partagées par Janhvi, la star légendaire a posé joyeusement avec sa fille aînée et sur la photo finale, un aperçu de sa propre enfance est montré. L’acteur a écrit: « My Mumma ».

Sur la photo partagée par Khushi, Sridevi l’a prise dans les bras et a également eu une conversation animée avec la petite. Elle a légendé son message en disant: « Bonne fête des mères au mieux ».

Pendant ce temps, Janhvi a toujours fait l’objet de comparaisons avec sa mère qui a été un acteur et une danseuse incroyable.

Interrogée à ce sujet, Janhvi avait dit plus tôt à DNA: «Plus tôt, c’était quelque chose dont ma mère s’inquiéterait. Elle avait dit un jour: ‘J’espère que tu n’es pas comparé à moi parce que j’ai fait 300 films et c’est ton premier . Je n’y ai jamais pensé. Je ressens plus la pression maintenant que lorsque je tournais Dhadak. J’espère que puisque ma famille, en particulier ma mère, a tellement d’amour que je ne déçois pas les fans. Je J’essaye aussi de créer ma propre identité. «

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Janhvi a plusieurs films dans son minou, y compris Dostana 2 et Bonne chance Jerry. L’acteur a beaucoup tourné pour le même et maintenant arrêté en raison du verrouillage du coronavirus.