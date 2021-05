Janhvi Kapoor-Khushi Kapoor partage d’adorables photos d’enfance avec maman Sridevi à l’occasion de la fête des mères! | Nouvelles des gens

New Delhi: Les filles de la légende de Bollywood Sridevi et du producteur Boney Kapoor, Janhvi et Khushi se sont rendues sur Instagram pour publier des photos adorables de leur enfance pour célébrer l’occasion de la fête des mères.

Malheureusement, Janhvi Kapoor et Khushi Kapoor avaient perdu leur mère Sridevi le 24 février 2018 mais l’ont gardée en vie dans leurs mémoires et leurs cœurs. À l’occasion émouvante de la fête des mères, les jeunes enfants stars ont honoré leur « Mumma » et partagé des photos inédites dans lesquelles l’actrice Sridevi est vue les tenant près comme des bébés.

Jetez un œil à leurs adorables messages:

Khushi Kapoor est la sœur cadette de Janhvi Kapoor, qui a fait ses débuts à Bollywood en 2018 avec le réalisateur Shashank Khaitan « Dhadhak ».

Janhvi Kapoor fait sensation sur les réseaux sociaux parmi les fans et est extrêmement populaire sur Instagram. L’enfant vedette publie souvent des photos avec sa jeune sœur Khushi Kapoor, des vidéos amusantes avec ses amis et de superbes selfies.

Sur le plan du travail, elle a été vue pour la dernière fois dans la comédie d’horreur produite par Maddock Films ‘Roohi’ avec Rajkummar Rao et Varun Sharma. Elle sera ensuite vue dans «Good Luck Jerry», «Dostana 2», «Takht» et «Bombay Girl».