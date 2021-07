Janhvi Kapoor, Khushi Kapoor et Manish Malhotra se réunissent pour le dîner du week-end

Le créateur de mode Manish Malhotra était un ami très proche du défunt acteur Sridevi. Après sa disparition, les filles de Sridevi et Boney Kapoor, Janhvi Kapoor et Khushi Kapoor, sont devenues amies avec le célèbre créateur de mode et on peut souvent les voir traîner ensemble.

Ce ne sont pas seulement Kareena Kapoor et sa bande de filles qui ont fait leurs adieux au week-end avec style. Janhvi, Khushi et Manish Malhotra se sont réunis samedi 24 juillet pour un dîner. Les photos de leur dîner discret sont devenues virales sur les réseaux sociaux.

Manish Malhotra est allé sur son Instagram et a partagé des photos du trio. Janhvi Kapoor était vêtue d’un haut beige et d’un pantalon marron et portait un look sans maquillage tandis que Khushi portait une chemise marron et un jean bleu. Les sœurs ont souri en posant à côté de Manish, qui était vêtu d’une chemise blanche.

En partageant les photos, Manish a écrit: « Samedi soir, dîner à la maison avec les favoris @janhvikapoor @khushi05k les deux magnifiques. »

Réagissant à la photo, Khushi a laissé tomber des cœurs dans la section des commentaires. Les fans ont également complimenté et fait l’éloge du trio. « J’aime leur lien », a déclaré un utilisateur avec un emoji de cœur tandis qu’un autre a commenté, « les sœurs rayonnent. » Un troisième utilisateur a écrit « Tellement mignon », tandis qu’un quatrième a commenté : « Trois les plus préférés. »

Côté travail, Janhvi, qui a fait ses débuts à Bollywood avec « Dhadak » (2018) contre Ishaan Khatter, a été vue pour la dernière fois dans « Roohi ». Janvi sera ensuite vu dans « Dostana 2 » et « Good Luck Jerry ».

D’un autre côté, Manish Malhotra est prêt à faire ses débuts de réalisateur à Bollywood. Le film sera produit par Dharma Productions de Karan Johar.

Pendant ce temps, tout comme sa sœur Janhvi et son frère Arjun Kapoor, Khushi Kapoor veut également établir une carrière d’acteur et fera bientôt ses débuts à Bollywood. Dans une interview précédente, Boney Kapoor a déclaré au Bombay Times : « Oui, Khushi aime également jouer. Vous entendrez bientôt une annonce. J’en ai les ressources, mais je préférerais que quelqu’un d’autre la lance car je suis son père et on a tendance à être indulgent. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire ça en tant que cinéaste et ce n’est pas non plus bon pour l’acteur. Anil (Kapoor) était encore un acteur établi, donc cela ne l’a pas beaucoup affecté, mais je pense que je suis devenu un frère indulgent avec Sanjay (Kapoor) quand il a fait son entrée dans les films. »