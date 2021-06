Janhvi Kapoor et sa sœur Khushi Kapoor ont partagé des messages sincères pour souhaiter à leur « personne préférée au monde », leur père, Boney Kapoor, à l’occasion de la fête des pères. Janhvi est allé sur Instagram et a partagé un tas de photos mettant en vedette Boney, Khushi et elle-même.

Sur la première photo, on peut voir les filles assises avec leur père. La deuxième photo est une photo franche de Janhvi et Boney marchant dans la rue. La troisième photo est une photo monochrome du jeune Boney Kapoor tandis que la quatrième est une vidéo de Boney dans le filtre « hotline bling dance » de Drake.

« Le meilleur homme que je connaisse. Et je suis le plus chanceux parce que je deviens votre fille Joyeuse fête des pères », a écrit Janhvi dans la légende.

Pendant ce temps, Khushi Kapoor a partagé une photo où elle peut être vue en train de donner un bisou à Boney sur la joue alors qu’elle se tenait dans une rue de New York. En sous-titrant la photo, elle a écrit: « Bonne fête des pères à ma personne préférée au monde. »

Janhvi et Khushi ont toujours été proches de leur père. Depuis la mort de l’acteur Sridevi en 2018, Boney a enfilé la casquette de père célibataire. Janhvi et Khushi partagent régulièrement des photos avec leurs parents sur leurs comptes Instagram respectifs.

Lors de la sortie de son film, « Gunjan Saxena: The Kargil Girl », Janhvi a partagé un message adorable pour son père. Elle a écrit : « Moi et Gunjan Mam avons quelques points en commun ; nous aimons le dessert, nous avons les bras longs et nous avons les meilleurs pères du monde entier. Ma plus grande pom-pom girl la plus mignonne. Je t’aime désolé de t’avoir troublé #tbt à des jours plus potelés et plus amusants. «

Côté travail, l’actrice a été vue pour la dernière fois dans la comédie d’horreur « Roohi » aux côtés de Rajkummar Rao et Varun Sharma et a « Good Luck Jerry » et « Dostana 2 » dans son chaton. Pendant ce temps, Boney Kapoor est prêt à faire ses débuts d’acteur dans le prochain film de Luv Ranjan.